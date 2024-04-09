https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938736501.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 09.04.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор региона РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T04:02

2024-04-09T04:02

2024-04-09T04:19

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 1:31 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются", — написал Гусев.Он отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)