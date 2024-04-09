https://ria.ru/20240409/bespilotnik-1938736501.html
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 09.04.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор региона РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T04:02
2024-04-09T04:02
2024-04-09T04:19
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 1:31 мск."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются", — написал Гусев.Он отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240409/krepost-1938732788.html
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воронежская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежской областью
Гусев: в Воронежской области уничтожили беспилотник самолетного типа