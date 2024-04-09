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В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина - РИА Новости, 09.04.2024
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16:02 09.04.2024 (обновлено: 16:13 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/benzin-1938867244.html
В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина
В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина - РИА Новости, 09.04.2024
В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина
Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:02
2024-04-09T16:13
экономика
казахстан
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует действительности, Россия не обращалась к Казахстану с подобным запросом. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что РФ обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. В тот же день минэнерго Казахстана сообщило, что подобный запрос от России не поступал. "Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС", - сообщили журналистам в министерстве. Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
https://ria.ru/20240322/postavki-1934986580.html
https://ria.ru/20240329/toplivo-1936638383.html
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экономика, казахстан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз
В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина

Минэнерго опровергло данные о поставках казахстанского бензина на рынок России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует действительности, Россия не обращалась к Казахстану с подобным запросом.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что РФ обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. В тот же день минэнерго Казахстана сообщило, что подобный запрос от России не поступал.
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"Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС", - сообщили журналистам в министерстве.
Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.
Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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ЭкономикаКазахстанРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евразийский экономический союз
 
 
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