https://ria.ru/20240409/benzin-1938867244.html

В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина

В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина - РИА Новости, 09.04.2024

В России опровергли сообщение о поставках казахстанского бензина

Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:02

2024-04-09T16:02

2024-04-09T16:13

экономика

казахстан

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900857518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5846048c79139a39e9757b6ea4288da3.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ заявило, что появившаяся в западных СМИ информация о резервировании или поставках бензина на российский внутренний рынок не соответствует действительности, Россия не обращалась к Казахстану с подобным запросом. В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на свои источники распространило информацию о том, что РФ обратилась к Казахстану с просьбой о формировании аварийного запаса бензина. В тот же день минэнерго Казахстана сообщило, что подобный запрос от России не поступал. "Минэнерго России не обращалось к Казахстану с запросом о резервировании или поставках автомобильного бензина на российский внутренний рынок. Информация, поступающая от источников агентства Reuters, не соответствует действительности и демонстрирует фундаментальное незнание баланса моторных топлив ЕАЭС", - сообщили журналистам в министерстве. Уточняется, что поставки бензина из Казахстана в Россию не предусмотрены в соответствии с прогнозными индикативными балансами. При этом сохраняется возможность экспорта бензина из России в Казахстан до 285 тысяч тонн в год даже в период действия запрета экспорта из России данного вида моторного топлива, и эти поставки осуществляются.Правительство России ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса. Запрет на экспорт при этом не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

https://ria.ru/20240322/postavki-1934986580.html

https://ria.ru/20240329/toplivo-1936638383.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз