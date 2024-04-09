https://ria.ru/20240409/avto-1938848306.html

В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей

В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей - РИА Новости, 09.04.2024

В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей

Регистрация автомобилей и замена водительских прав временно приостановлена из-за технического сбоя в подразделении УГИБДД по Ингушетии, сообщает региональная... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:53

2024-04-09T14:53

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НАЛЬЧИК/УЛАН-УДЭ, 9 апр – РИА Новости. Регистрация автомобилей и замена водительских прав временно приостановлена из-за технического сбоя в подразделении УГИБДД по Ингушетии, сообщает региональная госавтоинспекция. "В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении в МРЭО ГИБДД МВД по республике Ингушетия временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры по устранению причин технического сбоя, граждан просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации. Аналогичное сообщение распространило МВД Бурятии, где жителей просят воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Ранее из-за сбоя "встала" регистрация машин в Москве и области, Петербурге и Ленобласти, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

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