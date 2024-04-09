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В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей - РИА Новости, 09.04.2024
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14:53 09.04.2024 (обновлено: 15:06 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/avto-1938848306.html
В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей
В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей - РИА Новости, 09.04.2024
В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей
Регистрация автомобилей и замена водительских прав временно приостановлена из-за технического сбоя в подразделении УГИБДД по Ингушетии, сообщает региональная... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:53
2024-04-09T15:06
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НАЛЬЧИК/УЛАН-УДЭ, 9 апр – РИА Новости. Регистрация автомобилей и замена водительских прав временно приостановлена из-за технического сбоя в подразделении УГИБДД по Ингушетии, сообщает региональная госавтоинспекция. "В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении в МРЭО ГИБДД МВД по республике Ингушетия временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры по устранению причин технического сбоя, граждан просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации. Аналогичное сообщение распространило МВД Бурятии, где жителей просят воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Ранее из-за сбоя "встала" регистрация машин в Москве и области, Петербурге и Ленобласти, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
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Авто, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, Россия
В Ингушетии и Бурятии приостановили регистрацию автомобилей

Регистрация автомобилей из-за сбоя также приостановлена в Ингушетии и Бурятии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВыдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
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НАЛЬЧИК/УЛАН-УДЭ, 9 апр – РИА Новости. Регистрация автомобилей и замена водительских прав временно приостановлена из-за технического сбоя в подразделении УГИБДД по Ингушетии, сообщает региональная госавтоинспекция.
«
"В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении в МРЭО ГИБДД МВД по республике Ингушетия временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры по устранению причин технического сбоя, граждан просят с пониманием отнестись к возникшей ситуации.
Аналогичное сообщение распространило МВД Бурятии, где жителей просят воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.
Ранее из-за сбоя "встала" регистрация машин в Москве и области, Петербурге и Ленобласти, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
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