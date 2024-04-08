https://ria.ru/20240408/vsm-1938497833.html

Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург

Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024

Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург

Президент Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:40

2024-04-08T09:40

2024-04-08T12:58

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщили на сайте Кремля."Правительству <...> принять решения: выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет", — указано в поручении.Срок выполнения — до 1 июля 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Также к этому времени нужно определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по ВСМ.Кроме того, глава государства поручил правительству при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации проекта. Срок выполнения — 15 апреля, ответственный — Михаил Мишустин.Старт проектаВладимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой в середине марта. Благодаря будущей ВСМ время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут.Президент подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.Поезда, которые разрабатывают в России для высокоскоростных дорог, будут развивать скорость до 400 километров в час, сообщал глава РЖД Олег Белозеров. Составы будут состоять из восьми вагонов четырех классов обслуживания, в том числе вагона-бистро с баром. Начало сборки первого поезда запланировано на 2026 год. В 2027-м состав должен быть готов, а на 2028-й запланировано получение сертификата соответствия.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, санкт-петербург, экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, ржд, сбер, олег белозеров