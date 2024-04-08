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Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
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09:40 08.04.2024 (обновлено: 12:58 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/vsm-1938497833.html
Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург
Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 08.04.2024
Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург
Президент Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:40
2024-04-08T12:58
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экономика
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщили на сайте Кремля."Правительству &lt;...&gt; принять решения: выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет", — указано в поручении.Срок выполнения — до 1 июля 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Также к этому времени нужно определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по ВСМ.Кроме того, глава государства поручил правительству при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации проекта. Срок выполнения — 15 апреля, ответственный — Михаил Мишустин.Старт проектаВладимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой в середине марта. Благодаря будущей ВСМ время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут.Президент подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.Поезда, которые разрабатывают в России для высокоскоростных дорог, будут развивать скорость до 400 километров в час, сообщал глава РЖД Олег Белозеров. Составы будут состоять из восьми вагонов четырех классов обслуживания, в том числе вагона-бистро с баром. Начало сборки первого поезда запланировано на 2026 год. В 2027-м состав должен быть готов, а на 2028-й запланировано получение сертификата соответствия.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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москва, санкт-петербург, экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, ржд, сбер, олег белозеров
Москва, Санкт-Петербург, Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, РЖД, Сбер, Олег Белозеров
Путин дал поручения по строительству ВСМ Москва — Петербург

Путин поручил выделить из ФНБ в 2025 году 300 млрд руб на ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Модель высокоскоростного электропоезда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщили на сайте Кремля.
"Правительству <...> принять решения: выделение в 2025 году из Фонда национального благосостояния средств для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для реализации этого проекта, в размере не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более процента годовых с капитализацией процентов в первые десять лет", — указано в поручении.
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Срок выполнения — до 1 июля 2024 года. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Также к этому времени нужно определить стоимость проезда для пассажиров и услуг перевозки багажа по ВСМ.

Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для движения со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Магистраль между Москвой и Петербургом станет пилотным проектом, обсуждается создание сети таких дорог.

Кроме того, глава государства поручил правительству при участии РЖД и "Сбера" заключить с "ВСМ Две Столицы" концессионное соглашение о реализации проекта. Срок выполнения — 15 апреля, ответственный — Михаил Мишустин.
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Старт проекта

Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железной дороги между Петербургом и Москвой в середине марта. Благодаря будущей ВСМ время в пути между городами сократится до двух часов 15 минут.
Президент подчеркнул, что в строительстве должны применяться прежде всего российские разработки, это важно для технологической независимости страны.
Поезда, которые разрабатывают в России для высокоскоростных дорог, будут развивать скорость до 400 километров в час, сообщал глава РЖД Олег Белозеров. Составы будут состоять из восьми вагонов четырех классов обслуживания, в том числе вагона-бистро с баром.
Начало сборки первого поезда запланировано на 2026 год. В 2027-м состав должен быть готов, а на 2028-й запланировано получение сертификата соответствия.
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