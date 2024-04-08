СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных
Forbes: ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для стрельбы по ВС РФ
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для ведения огня по российским войскам, пишет журнал Forbes.
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"После остановки американской помощи украинские артиллерийские батареи стали выпускать вместо шести тысяч снарядов в день одну тысячу или около того, в то время как российские батареи продолжили выпускать почти по шесть тысяч снарядов в день. Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но оказывались бессильны перед ними", — пишет журнал.
Отмечается, что нехватка боеприпасов стала также одной из основных причин отступления украинских военных из Авдеевки. Кроме того, автор статьи обратил внимание и на другие проблемы ВСУ: дефицит личного состава, нехватку зенитных ракет и задержки с ремонтом поврежденной в боях техники.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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