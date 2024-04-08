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СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 08.04.2024 (обновлено: 10:14 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/ukraina-1938495621.html
СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных
СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных
ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для ведения огня по российским войскам, пишет журнал Forbes. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:20
2024-04-08T10:14
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
вооруженные силы украины
forbes
в мире
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для ведения огня по российским войскам, пишет журнал Forbes. "После остановки американской помощи украинские артиллерийские батареи стали выпускать вместо шести тысяч снарядов в день одну тысячу или около того, в то время как российские батареи продолжили выпускать почти по шесть тысяч снарядов в день. Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но оказывались бессильны перед ними", — пишет журнал. Отмечается, что нехватка боеприпасов стала также одной из основных причин отступления украинских военных из Авдеевки. Кроме того, автор статьи обратил внимание и на другие проблемы ВСУ: дефицит личного состава, нехватку зенитных ракет и задержки с ремонтом поврежденной в боях техники. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
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авдеевка
россия
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, forbes, в мире
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире
СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных

Forbes: ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для стрельбы по ВС РФ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для ведения огня по российским войскам, пишет журнал Forbes.
«
"После остановки американской помощи украинские артиллерийские батареи стали выпускать вместо шести тысяч снарядов в день одну тысячу или около того, в то время как российские батареи продолжили выпускать почти по шесть тысяч снарядов в день. Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но оказывались бессильны перед ними", — пишет журнал.
Отмечается, что нехватка боеприпасов стала также одной из основных причин отступления украинских военных из Авдеевки. Кроме того, автор статьи обратил внимание и на другие проблемы ВСУ: дефицит личного состава, нехватку зенитных ракет и задержки с ремонтом поврежденной в боях техники.
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
"Могли обороняться". В США раскрыли детали бегства ВСУ из Авдеевки
21 февраля, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныForbesВ мире
 
 
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