https://ria.ru/20240408/ukraina-1938495621.html

СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных

СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ сообщили об острой нехватке снарядов у украинских военных

ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для ведения огня по российским войскам, пишет журнал Forbes. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:20

2024-04-08T09:20

2024-04-08T10:14

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

вооруженные силы украины

forbes

в мире

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ испытывают острую нехватку снарядов для ведения огня по российским войскам, пишет журнал Forbes. "После остановки американской помощи украинские артиллерийские батареи стали выпускать вместо шести тысяч снарядов в день одну тысячу или около того, в то время как российские батареи продолжили выпускать почти по шесть тысяч снарядов в день. Испытывая нехватку боеприпасов, украинцы часто замечали российские штурмовые группы, но оказывались бессильны перед ними", — пишет журнал. Отмечается, что нехватка боеприпасов стала также одной из основных причин отступления украинских военных из Авдеевки. Кроме того, автор статьи обратил внимание и на другие проблемы ВСУ: дефицит личного состава, нехватку зенитных ракет и задержки с ремонтом поврежденной в боях техники. Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил 2 апреля сообщил, что потери ВСУ с начала года превысили 80 тысяч человек. Он констатировал, что после провала летнего контрнаступления противник безуспешно пытается закрепиться на отдельных рубежах. Российские военные продолжают теснить украинские подразделения в западном направлении. Только за март в ДНР освободили Невельское, Орловку, Тоненькое, Красное, а также поселок Мирное в Запорожской области.

https://ria.ru/20240221/kontrol-1928651322.html

авдеевка

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авдеевка, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, вооруженные силы украины, forbes, в мире