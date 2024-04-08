https://ria.ru/20240408/putin-1938699079.html

Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2

Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2 - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и госкомпании "Автодор" принять решение о начале строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга с... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:22

2024-04-08T19:22

2024-04-08T19:22

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санкт-петербург

россия

ленинградская область

владимир путин

вячеслав петушенко

российские автомобильные дороги

автодор

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и госкомпании "Автодор" принять решение о начале строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга с привлечением бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с государственной компанией "Российские автомобильные дороги" принять решения: о начале реализации проекта по строительству участка скоростного автодорожного обхода г. Санкт-Петербурга от д. Кузьмолово Ленинградской области до автомобильной дороги М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета (в пределах бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда)", - говорится в поручении. Проектом КАД-2 активно занялись еще в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца" по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Тогда глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что трасса предполагает полностью новое строительство и будет платной. Также Путин поручил актуализировать программу деятельности "Автодора" до 2030 года. Доклады по поручениям, согласно документу, должны быть сделаны до 1 июля.

https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html

https://ria.ru/20240408/magistral-1938692843.html

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экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир путин, вячеслав петушенко, российские автомобильные дороги, автодор