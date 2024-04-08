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Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2 - РИА Новости, 08.04.2024
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19:22 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/putin-1938699079.html
Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2
Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2 - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и госкомпании "Автодор" принять решение о начале строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга с... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:22
2024-04-08T19:22
экономика
санкт-петербург
россия
ленинградская область
владимир путин
вячеслав петушенко
российские автомобильные дороги
автодор
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и госкомпании "Автодор" принять решение о начале строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга с привлечением бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с государственной компанией "Российские автомобильные дороги" принять решения: о начале реализации проекта по строительству участка скоростного автодорожного обхода г. Санкт-Петербурга от д. Кузьмолово Ленинградской области до автомобильной дороги М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета (в пределах бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда)", - говорится в поручении. Проектом КАД-2 активно занялись еще в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца" по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Тогда глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что трасса предполагает полностью новое строительство и будет платной. Также Путин поручил актуализировать программу деятельности "Автодора" до 2030 года. Доклады по поручениям, согласно документу, должны быть сделаны до 1 июля.
https://ria.ru/20240408/putin-1938696059.html
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экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, владимир путин, вячеслав петушенко, российские автомобильные дороги, автодор
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, Вячеслав Петушенко, Российские автомобильные дороги, Автодор
Путин поручил принять решение о начале строительства КАД-2

Путин поручил правительству и "Автодору" принять решение по строительству КАД-2

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и госкомпании "Автодор" принять решение о начале строительства автомобильного обхода Санкт-Петербурга с привлечением бюджетных средств, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с государственной компанией "Российские автомобильные дороги" принять решения: о начале реализации проекта по строительству участка скоростного автодорожного обхода г. Санкт-Петербурга от д. Кузьмолово Ленинградской области до автомобильной дороги М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург с привлечением бюджетных ассигнований федерального бюджета (в пределах бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда)", - говорится в поручении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин поручил провести оценку строительства ж/д обходов в Петербурге
Вчера, 19:06
Проектом КАД-2 активно занялись еще в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго "кольца" по аналогии с подмосковным ЦКАДом. Тогда глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что трасса предполагает полностью новое строительство и будет платной.
Также Путин поручил актуализировать программу деятельности "Автодора" до 2030 года. Доклады по поручениям, согласно документу, должны быть сделаны до 1 июля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин поручил выделить средства на Широтную магистраль в Петербурге
Вчера, 18:53
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьВладимир ПутинВячеслав ПетушенкоРоссийские автомобильные дорогиАвтодор
 
 
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