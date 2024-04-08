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Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать соблюдать пост - РИА Новости, 08.04.2024
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02:04 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/post-1938473834.html
Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать соблюдать пост
Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать соблюдать пост - РИА Новости, 08.04.2024
Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать соблюдать пост
Резко прекращать соблюдать пост после нескольких недель и начинать употреблять тяжелую и жирную пищу опасно для поджелудочной железы, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T02:04
2024-04-08T02:04
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Резко прекращать соблюдать пост после нескольких недель и начинать употреблять тяжелую и жирную пищу опасно для поджелудочной железы, рассказала РИА Новости заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская. "Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация - прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем - в реанимацию", - рассказала Малиновская. Как отметила врач, другая опасность, которая может грозить ярым приверженцам поста, - недостаток углеводов, который приводит к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях - гипогликемическую кому. "Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны и у вас появились мышечные судороги - это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу", - поясняет Малиновская.
https://ria.ru/20240407/voda-1938329430.html
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, общество, россия
Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач рассказала, почему нельзя резко прекращать соблюдать пост

Малиновская: резкое прекращение поста может быть опасно для поджелудочной железы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВяление мяса
Вяление мяса - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Резко прекращать соблюдать пост после нескольких недель и начинать употреблять тяжелую и жирную пищу опасно для поджелудочной железы, рассказала РИА Новости заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.
"Срыв на полпути чрезвычайно опасен. То есть человек несколько недель постился, а потом наедается тяжелой пищей. Подобная ситуация - прямой путь к уничтожению поджелудочной железы. В лучшем случае пациент попадет в хирургическое отделение, в худшем - в реанимацию", - рассказала Малиновская.
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Как отметила врач, другая опасность, которая может грозить ярым приверженцам поста, - недостаток углеводов, который приводит к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Это вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях - гипогликемическую кому.
"Если вы почувствовали головокружение, повышенное потоотделение, тошноту, голод, ваша речь заторможена, вы раздражительны и у вас появились мышечные судороги - это повод срочно обратиться к врачу. Ни в коем случае не пытайтесь исправить ситуацию самостоятельно, начав неконтролируемо употреблять жирную, калорийную и сладкую пищу", - поясняет Малиновская.
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