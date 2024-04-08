https://ria.ru/20240408/orsk-1938663865.html
В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске
В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске - РИА Новости, 08.04.2024
В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске
Экстренная и неотложная медицинская помощь взрослым и детям в Орске оказывается в полном объеме, у них есть все необходимое, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:06
2024-04-08T17:06
2024-04-08T17:31
здоровье - общество
орск
россия
прорыв дамбы в орске
алексей кузнецов
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экстренная и неотложная медицинская помощь взрослым и детям в Орске оказывается в полном объеме, у них есть все необходимое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Медицинская помощь взрослым и детям в экстренной и неотложной форме оказывается в полном объеме медучреждениями города, у них есть все необходимое. Пациенты, нуждающиеся в плановой помощи, перенаправляются в больницы Новотроицка, Оренбурга и других городов региона', - сказал Кузнецов.По его словам, амбулаторную помощь оказывают выездные бригады преимущественно на дому.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
орск
россия
оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
2024-04-08T17:06
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РИА Новости
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здоровье - общество, орск, россия, прорыв дамбы в орске, видео, алексей кузнецов, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Здоровье - Общество, Орск, Россия, Прорыв дамбы в Орске, Алексей Кузнецов, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экстренная и неотложная медицинская помощь взрослым и детям в Орске оказывается в полном объеме, у них есть все необходимое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2024-04-08T17:06
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PT1M16S
В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске
Кузнецов: медицинскую помощь взрослым и детям в Орске оказывают в полном объеме