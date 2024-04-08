https://ria.ru/20240408/orsk-1938663865.html

В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске

В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске - РИА Новости, 08.04.2024

В Минздраве рассказали об оказании медпомощи в затопленном паводком Орске

Экстренная и неотложная медицинская помощь взрослым и детям в Орске оказывается в полном объеме, у них есть все необходимое, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:06

2024-04-08T17:06

2024-04-08T17:31

здоровье - общество

орск

россия

прорыв дамбы в орске

алексей кузнецов

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экстренная и неотложная медицинская помощь взрослым и детям в Орске оказывается в полном объеме, у них есть все необходимое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Медицинская помощь взрослым и детям в экстренной и неотложной форме оказывается в полном объеме медучреждениями города, у них есть все необходимое. Пациенты, нуждающиеся в плановой помощи, перенаправляются в больницы Новотроицка, Оренбурга и других городов региона', - сказал Кузнецов.По его словам, амбулаторную помощь оказывают выездные бригады преимущественно на дому.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

россия

оренбургская область

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-08T17:06 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, орск, россия, прорыв дамбы в орске, видео, алексей кузнецов, оренбургская область, наводнения в россии — 2024