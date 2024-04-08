https://ria.ru/20240408/mars-1938558506.html

Из полета на Марс не будет возврата, заявил академик

Из полета на Марс не будет возврата, заявил академик - РИА Новости, 08.04.2024

Из полета на Марс не будет возврата, заявил академик

Пилотируемый полет на Марс при сегодняшнем уровне развития ракетной и космической техники — это дорога в один конец из-за галактической радиации, заявил научный РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:53

2024-04-08T12:53

2024-04-08T15:11

космос - риа наука

марс

лев зеленый

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923664312_54:0:2490:1370_1920x0_80_0_0_159607dd12871f3a847e8dd823499387.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пилотируемый полет на Марс при сегодняшнем уровне развития ракетной и космической техники — это дорога в один конец из-за галактической радиации, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый.По словам Зеленого, при дальних космических полетах у космонавтов будет два врага: солнечная и галактическая радиации."Солнечная радиация — это враг, которого мы знаем и умеем предсказывать его атаки. И, в общем, думаем научиться с ним бороться. А вот галактические космические лучи — это враг, которого мы плохо понимаем", — отметил Зеленый на пресс-конференции в медиацентре МИА "Россия сегодня".Академик отметил, что галактические лучи влияют на когнитивные функции. Эксперименты на мышах показали, что грызуны, быстро находившие еду в лабиринте, после облучения ускоренными частицами все забывали. "Это опасность, с которой нам еще предстоит бороться. Проницаемость этих галактических космических лучей очень велика, и лично я очень большой пессимист в возможности пилотируемого полета на Марс с существующей техникой. До Луны мы за несколько дней можем долететь, на Луне можно скрыться от радиации в подповерхностных убежищах, построить разные укрытия. Но дорога до Марса представляется дорогой в один конец", — считает Зеленый.При сегодняшних технологиях длительность полета до Марса — шесть-восемь месяцев.

https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html

https://ria.ru/20240129/kosmos-1924068664.html

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, марс, лев зеленый, российская академия наук