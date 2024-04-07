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Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения - РИА Новости, 07.04.2024
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Религия
 
05:00 07.04.2024 (обновлено: 05:04 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/prazdnik-1937991672.html
Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения
Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения - РИА Новости, 07.04.2024
Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения
Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют Богом данную человеку свободу, а также... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T05:00
2024-04-07T05:04
религия
иисус христос
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют Богом данную человеку свободу, а также действие Святого Духа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). Также в этот праздник есть традиция на ступенях храма или около него выпускать птиц.При этом, как ранее подчеркивал протоиерей, благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, "а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни"."В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция – после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения. Одновременно, поскольку в другом евангельском сюжете говорится о сошествии Духа Святого в качестве голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан (голубь, очевидно, соотносится с Духом Святым) - отпускание голубей на волю - также напоминание о действии Духа Святого, которое имело место событиях Благовещения", - сказал отец Максим Козлов.Ранее он рассказал РИА Новости, что праздник Благовещения – напоминание о данной Богом человеку свободе, ведь только после согласия Девы Марии состоялось чудо бессеменного зачатия Сына Божия, Иисуса Христа - от Святого Духа. Таким образом, по его словам, Бог творит спасение человека не сам, но вместе с человеком, оно "предполагает свободный ответ человека - и это актуально как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода".Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает событие Благовещения так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей. На что Ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".
https://ria.ru/20230407/prazdnik-1863124807.html
https://ria.ru/20240406/post-1774415801.html
https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html
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иисус христос, религия
Религия, Иисус Христос, Религия
Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

Протоиерей Козлов объяснил, зачем на Благовещение выпускают птиц

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и дети выпускают голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют Богом данную человеку свободу, а также действие Святого Духа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). Также в этот праздник есть традиция на ступенях храма или около него выпускать птиц.
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При этом, как ранее подчеркивал протоиерей, благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, "а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни".
"В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция – после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения. Одновременно, поскольку в другом евангельском сюжете говорится о сошествии Духа Святого в качестве голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан (голубь, очевидно, соотносится с Духом Святым) - отпускание голубей на волю - также напоминание о действии Духа Святого, которое имело место событиях Благовещения", - сказал отец Максим Козлов.
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Ранее он рассказал РИА Новости, что праздник Благовещения – напоминание о данной Богом человеку свободе, ведь только после согласия Девы Марии состоялось чудо бессеменного зачатия Сына Божия, Иисуса Христа - от Святого Духа. Таким образом, по его словам, Бог творит спасение человека не сам, но вместе с человеком, оно "предполагает свободный ответ человека - и это актуально как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода".
Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает событие Благовещения так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей. На что Ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".
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