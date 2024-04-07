https://ria.ru/20240407/prazdnik-1937991672.html

Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения - РИА Новости, 07.04.2024

Священник рассказал о самой популярной традиции Благовещения

Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют Богом данную человеку свободу, а также... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T05:00

2024-04-07T05:00

2024-04-07T05:04

религия

иисус христос

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/26/1552472615_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_4e13b3ef821d4876b2eb7a2d810b0eff.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Традиция выпускать птиц у храмов на праздник Благовещения не богослужебная, но любимая многими, птицы тут символизируют Богом данную человеку свободу, а также действие Святого Духа, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). Также в этот праздник есть традиция на ступенях храма или около него выпускать птиц.При этом, как ранее подчеркивал протоиерей, благоразумно будет, если этими птицами станут домашние голуби, специально разводимые, которые вернутся на голубятни, "а не отлавливаемые лесные или городские птицы, для которых это может оказаться последним опытом в их птичьей жизни"."В праздник есть не богослужебная, но любимая верующими традиция – после литургии выпускают подготовленных к этому птиц, чаще всего голубей. То, что птица свободно вылетает, символизирует Богом данную человеку свободу, о чем напоминает и сам праздник Благовещения. Одновременно, поскольку в другом евангельском сюжете говорится о сошествии Духа Святого в качестве голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан (голубь, очевидно, соотносится с Духом Святым) - отпускание голубей на волю - также напоминание о действии Духа Святого, которое имело место событиях Благовещения", - сказал отец Максим Козлов.Ранее он рассказал РИА Новости, что праздник Благовещения – напоминание о данной Богом человеку свободе, ведь только после согласия Девы Марии состоялось чудо бессеменного зачатия Сына Божия, Иисуса Христа - от Святого Духа. Таким образом, по его словам, Бог творит спасение человека не сам, но вместе с человеком, оно "предполагает свободный ответ человека - и это актуально как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода".Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает событие Благовещения так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей. На что Ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

https://ria.ru/20230407/prazdnik-1863124807.html

https://ria.ru/20240406/post-1774415801.html

https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религия