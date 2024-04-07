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Посольство Турции назвало отмену безвиза для Таджикистана временным - РИА Новости, 07.04.2024
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19:22 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/bezviz-1938435311.html
Посольство Турции назвало отмену безвиза для Таджикистана временным
Посольство Турции назвало отмену безвиза для Таджикистана временным - РИА Новости, 07.04.2024
Посольство Турции назвало отмену безвиза для Таджикистана временным
Отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана - это, предположительно, временная мера, транзитные пассажиры смогут и после 20 апреля... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:22
2024-04-07T19:22
таджикистан
душанбе
реджеп тайип эрдоган
турция
в мире
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана - это, предположительно, временная мера, транзитные пассажиры смогут и после 20 апреля посещать Турцию без визы, заявило посольство Турции в Душанбе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по обычному загранпаспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике. Причины решения не указывались. Посольство в пресс-релизе подтвердило, что с 20 апреля граждане Таджикистана обязаны получать визу для посещения Турции, процесс оформления дипмиссия разъяснит позже. При этом, как следует из сообщения, визу в виде наклейки в паспорт можно оформить как в Душанбе, так и в других турецких дипломатических представительствах. "До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы... после этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом", - заявило посольство. "Необходимость оформления визы - предположительно, временная мера", - отметила дипмиссия. Согласно информации на сайте МИД Таджикистана, с 2021 года граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 30 дней по обычному загранпаспорту и до 90 дней - по служебному и дипломатическому. Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил ранее официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937283753.html
https://ria.ru/20240407/kruizy-1934952054.html
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таджикистан, душанбе, реджеп тайип эрдоган, турция, в мире
Таджикистан, Душанбе, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, В мире
Посольство Турции назвало отмену безвиза для Таджикистана временным

Посольство Турции назвало отмену безвиза для граждан Таджикистана временным

© Sputnik / Туран Салджы | Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту Антальи
Туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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СТАМБУЛ, 7 апр - РИА Новости. Отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана - это, предположительно, временная мера, транзитные пассажиры смогут и после 20 апреля посещать Турцию без визы, заявило посольство Турции в Душанбе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по обычному загранпаспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике. Причины решения не указывались.
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Посольство в пресс-релизе подтвердило, что с 20 апреля граждане Таджикистана обязаны получать визу для посещения Турции, процесс оформления дипмиссия разъяснит позже. При этом, как следует из сообщения, визу в виде наклейки в паспорт можно оформить как в Душанбе, так и в других турецких дипломатических представительствах.
"До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы... после этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом", - заявило посольство.
"Необходимость оформления визы - предположительно, временная мера", - отметила дипмиссия.
Согласно информации на сайте МИД Таджикистана, с 2021 года граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до 30 дней по обычному загранпаспорту и до 90 дней - по служебному и дипломатическому.
Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил ранее официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
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