Рейтинг@Mail.ru
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 06.04.2024 (обновлено: 18:24 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/visa-1938273007.html
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции - РИА Новости, 06.04.2024
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции
Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:25
2024-04-06T18:24
таджикистан
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938275140_0:137:1350:896_1920x0_80_0_0_3a651f3409dce0b2d724acab7f847fb4.jpg
ДУШАНБЕ, 6 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан."Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - заявил представитель МИД Таджикистана.
https://ria.ru/20240405/visa-1938158190.html
таджикистан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938275140_0:0:1196:896_1920x0_80_0_0_c1397bc5049a9c0961e2da3b6e202923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Таджикистан, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции

МИД: Таджикистан рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции

© SputnikЗдание МИД Таджикистана
Здание МИД Таджикистана - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Sputnik
Здание МИД Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 6 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан.
"Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - заявил представитель МИД Таджикистана.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Молдавия не намерена вводить визовый режим с Россией
5 апреля, 23:55
 
ТаджикистанТурцияВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала