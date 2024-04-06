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Таджикистан может ввести визовый режим для Турции
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции - РИА Новости, 06.04.2024
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции
Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:25
2024-04-06T17:25
2024-04-06T18:24
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ДУШАНБЕ, 6 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан."Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - заявил представитель МИД Таджикистана.
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таджикистан, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган
Таджикистан, Турция, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Таджикистан может ввести визовый режим для Турции
МИД: Таджикистан рассматривает вопрос ввода визового режима для Турции