https://ria.ru/20240406/visa-1938273007.html

Таджикистан может ввести визовый режим для Турции

Таджикистан может ввести визовый режим для Турции - РИА Новости, 06.04.2024

Таджикистан может ввести визовый режим для Турции

Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:25

2024-04-06T17:25

2024-04-06T18:24

таджикистан

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

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ДУШАНБЕ, 6 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима для турецких граждан, посещающих республику, заявил официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на субботу отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту, теперь они обязаны получать визу в дипмиссиях перед поездкой. Соответствующий указ был опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. Причины решения не указывались. Самади отмечал, что Турция по дипломатическим каналам еще нее уведомила о данном решении Таджикистан."Таджикская сторона в соответствии с принципом взаимности рассматривает вопрос введения визового режима в отношении граждан Турции", - заявил представитель МИД Таджикистана.

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таджикистан, турция, в мире, реджеп тайип эрдоган