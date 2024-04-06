https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248039.html
"Погибли многие": в Европе ужаснулись из-за случившегося на Украине
"Погибли многие": в Европе ужаснулись из-за случившегося на Украине - РИА Новости, 06.04.2024
"Погибли многие": в Европе ужаснулись из-за случившегося на Украине
Западные СМИ начали говорить о том, что мощь российской армии позволит ей прорвать фронт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:02
2024-04-06T15:02
2024-04-06T17:17
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владимир зеленский
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Западные СМИ начали говорить о том, что мощь российской армии позволит ей прорвать фронт на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Так он прокомментировал статью европейского издания Politico, которое в среду со ссылкой на высокопоставленных офицеров ВСУ писало, что на Украине существует серьезный риск обрушения фронта."Что ж, западные СМИ наконец-то проболтались!" — написал Филиппо.Политик призвал срочно начать мирные переговоры и прекратить финансировать киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, погрязшим в коррупции."Столько времени потрачено впустую, столько жизней потеряно!" — возмутился он.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом вооруженных сил заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240405/kiev-1938148224.html
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"Погибли многие": в Европе ужаснулись из-за случившегося на Украине
Филиппо: СМИ признали возможный прорыв фронта на Украине