https://ria.ru/20240403/reshenie-1937476427.html

Ничто не поможет: решение российских генералов вызвало панику в ВСУ

Ничто не поможет: решение российских генералов вызвало панику в ВСУ - РИА Новости, 03.04.2024

Ничто не поможет: решение российских генералов вызвало панику в ВСУ

Фронт ВСУ обрушится в случае, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T05:56

2024-04-03T05:56

2024-04-03T05:56

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фронт ВСУ обрушится в случае, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных."Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — Прим. ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия", — говорится в статье.Среди факторов, которые способствуют прорыву украинской обороны, командиры назвали численное превосходство российской армии и массовое применение планирующих авиабомб. Один из офицеров добавил, что Запад уже никак не поможет Украине справиться с наступлением России."У нас военный кризис. <…> Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше", — выразил опасения другой военный.Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил ранее заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины