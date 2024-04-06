https://ria.ru/20240406/torzhok-1937711948.html

Торжок и не только: чего не хватает известным древнерусским городам

Торжок и не только: чего не хватает известным древнерусским городам - РИА Новости, 06.04.2024

Торжок и не только: чего не хватает известным древнерусским городам

На днях Владимир Путин посетил Торжок и попросил обратить внимание на развитие индустрии гостеприимства в городке, которому почти 900 лет. Эксперты рассказали,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:34

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. На днях Владимир Путин посетил Торжок и попросил обратить внимание на развитие индустрии гостеприимства в городке, которому почти 900 лет. Эксперты рассказали, как небольшие, но исторически значимые места превращаются в туристические. А экскурсоводы объяснили, что нужно сделать в первую очередь.Знаковое местоНаселение — 41 тысяча человек, зато сохранились архитектурные памятники XIV-XVII веков: дома, храмы. Новоторжский Борисоглебский монастырь считается более древним, чем Киево-Печерская лавра. С колокольни — панорамные виды на окрестности. Еще есть торговые ряды, симпатичная набережная.Торжок основали купцы из Великого Новгорода на рубеже X-XI веков. Первое письменное упоминание — 1139 год, в Новгородской летописи. Название происходит от слов "торг, торжище" — тут проводили ярмарки.Городок славился золотым шитьем. Теперь здесь единственный в мире музей этого народного промысла. Музей Пушкина в доме-усадьбе друзей поэта семьи Олениных оформлен как почтовая станция. Среди экспонатов — прижизненные издания книг классика.Гастробренд — котлеты. "На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке", — писал Пушкин своему другу Сергею Соболевскому. В гостинице ямщиков Пожарских поэт останавливался неоднократно. Сейчас на этом месте — историко-этнографический музей и кафе.Города с таким потенциалом — историей, сохранившимися постройками, легендами —довольно быстро могут стать туристическими центрами и встать в один ряд с Суздалем, Рыбинском, Плесом.Секрет гостеприимства"У Торжка есть своя идентичность, промыслы, гастрономия. Осталось привести в порядок внешний вид, — говорит директор Ассоциации малых туристских городов Константин Анучин. — Главный вопрос, где найти средства. Надеюсь, визит президента поспособствует этому".Город должен быть комфортным для местных жителей и предлагать хорошие условия для инвесторов. "Особенно когда речь идет об объектах культурного наследия и последующем их включении в экономику территории", — уточняет Анучин.Параллельно необходимо разрабатывать маршруты для разных категорий гостей и видов туризма — познавательного, гастрономического, автомобильного и прочих.Гордиться древним городом"Торжок намного лучше, чем был 20 лет назад. Нам нужно гордиться, что живем в таком древнем городе, и с радостью смотреть на туристов", — отмечает гид Георгий Семенюк.Экскурсоводы проводят с путешественниками много времени. По их словам, гостям приятно видеть доброжелательных людей и чистые улицы. "Важно регулярно убирать основные туристические маршруты, набережные, опиливать деревья, которые периодически закрывают вид на достопримечательности — как на Спасо-Преображенский собор — с моста через Тверцу", — объясняет Семенюк.Еще желательно создать единый дизайн-код территории, чтобы вывески и реклама не пестрели и не резали глаз. Также не помешала бы подсветка архитектурных памятников."Заканчивается реставрация Спасо-Преображенского собора, авторство которого приписывают Росси. Восстанавливается ансамбль Борисоглебского монастыря, территорию обители обустроят", — перечисляет гид Павел Морозов. Надо привести в порядок Дворцовую площадь, подчеркивают экскурсоводы. Там здания конца XVIII века, "пушкинская" история, через площадь проходил тракт из Москвы в Петербург. Уже отреставрировали гостиницы Пожарских и Климушиных, добавляет Семенюк. Были планы открыть филиал Тверской картинной галереи. "Более 90 процентов коллекции хранятся в фондах. Появление такого объекта в Торжке — огромный плюс для города", — уверен Морозов.Развитие инфраструктуры, строительство и ремонт дорог — важный знак для бизнеса, готового строить отели, рестораны. "В городе всего шесть-семь гостиниц, из них пара хостелов. В праздничные дни мест не хватает: по сравнению с доковидным временем турпоток вырос раз в пять", — говорит Морозов.Отремонтированные купеческие особняки подойдут для небольших частных музеев. А еще нужны пешеходные туристические маршруты, добавляют экскурсоводы.Река Тверца, протекающая через Торжок, тоже достопримечательность. Местные иногда плавают на байдарках, но проката пока нет, указывает Семенюк. Летом тут проходит водный фестиваль "Барка Fest". Дистанцию в 250 метров пытаются преодолеть самодельные плавсредства без моторов, потом соревнуются спортсмены-экстремалы на сапах и каяках.Маршрут через ТоржокПо мнению Морозова, Торжок должен попасть в несколько турмаршрутов. Сейчас тут останавливаются те, кто следует по Пушкинскому кольцу Верхневолжья через Старицу, Берново, Тверь.Необходимо восстановить усадьбы в окрестностях и запустить турмаршрут по тем, в строительстве которых принимал участие известный архитектор Николай Львов. Он следовал античным канонам, его называли "русским Леонардо". "Это маршрут минимум на два дня, и он будет пользоваться спросом. Но усадьбы надо реставрировать, делать там музеи, а не ходить с туристами по заброшкам", — отмечает гид.Тверца тоже может быть частью межрегионального маршрута. "Для экстремального туризма она слишком легкая, для судоходства — мелкая. Но река входила в Верхневолжскую систему вместе с Мстой и водными артериями Вышнего Волочка. Сохранились фрагменты инфраструктуры — валунные мосты, остатки плотин, шлюзов. Это интересно туристам", — объясняет Морозов.Опыт АзоваГород Азов в Ростовской области — отличный пример того, как за десять лет стать туристическим. Ему более 900 лет, через него веками проходили торговые пути, есть крепостные валы, старинные здания. Но долгое время Азов был местом, куда путешественники заглядывали на один день — летом по дороге на море, рассказывает начальник отдела развития туризма городской администрации Оксана Кочевная."Мы убрали вывески, шумную рекламу, отремонтировали дороги и фасады, оформили клумбы, установили освещение и подсветку достопримечательностей, — перечисляет она. — Сотрудникам ЖКХ объясняли, как важно с утра убрать те улицы, по которым гуляют туристы".Бизнес получил поддержку властей. Припомнили историю посещения Азова послами времен Ивана Грозного, подтвержденную документами, добавляет Кочевная. Помогли рестораторам, отельерам, музеям, театральной студии. Выделяли субсидии, объясняли, как продвигать себя в соцсетях.Еще один важный фактор — хорошие условия для местных. "Практика показала, что какие KPI и чек-листы не вводи, экскурсоводы, официанты, горничные, дворники, сотрудники ресепшен должны любить свой город, хорошо зарабатывать. Если им комфортно, они защищены, эффективно работает полиция, освещены переулки, то персонал по-другому обслуживает гостей".В итоге Азов стал восприниматься как чистый, тихий, благополучный маленький городок, где можно остановиться на несколько дней, выспаться в тишине в хорошем отеле, познакомиться с историей региона и местной кухней.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

https://ria.ru/20230502/azov-1868194913.html

https://ria.ru/20190830/1557980226.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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