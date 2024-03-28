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Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
19:43 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/putin-1936473869.html
Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке
Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке
Президент РФ Владимир Путин попросил участников совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов обратить внимание на развитие туризма в Торжке... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:43
2024-03-28T19:43
туризм
россия
торжок
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил участников совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов обратить внимание на развитие туризма в Торжке в Тверской области, который президент посетил накануне. "Кстати, вчера был, вы наверняка видели, в Торжке, там тоже коллеги целый набор предложений сформулировали по развитию этого исторического места. И я вас прошу тоже, я расписал все бумаги, которые представил губернатор, я вас прошу тоже обратить на это внимание. Одно из таких древних, исторических, знаковых для России мест", - отметил Путин в ходе совещания. Также президент добавил, что важно, что на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все национальные проекты России.
https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html
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россия, торжок, владимир путин, общество
Туризм, Россия, Торжок, Владимир Путин, Общество
Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке

Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке в Тверской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил участников совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов обратить внимание на развитие туризма в Торжке в Тверской области, который президент посетил накануне.
"Кстати, вчера был, вы наверняка видели, в Торжке, там тоже коллеги целый набор предложений сформулировали по развитию этого исторического места. И я вас прошу тоже, я расписал все бумаги, которые представил губернатор, я вас прошу тоже обратить на это внимание. Одно из таких древних, исторических, знаковых для России мест", - отметил Путин в ходе совещания.
Также президент добавил, что важно, что на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все национальные проекты России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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