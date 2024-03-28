https://ria.ru/20240328/putin-1936473869.html

Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке

Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал обратить внимание на развитие туризма в Торжке

Президент РФ Владимир Путин попросил участников совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов обратить внимание на развитие туризма в Торжке... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:43

2024-03-28T19:43

2024-03-28T19:43

туризм

россия

торжок

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил участников совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов обратить внимание на развитие туризма в Торжке в Тверской области, который президент посетил накануне. "Кстати, вчера был, вы наверняка видели, в Торжке, там тоже коллеги целый набор предложений сформулировали по развитию этого исторического места. И я вас прошу тоже, я расписал все бумаги, которые представил губернатор, я вас прошу тоже обратить на это внимание. Одно из таких древних, исторических, знаковых для России мест", - отметил Путин в ходе совещания. Также президент добавил, что важно, что на подъем туризма в той или иной мере будут работать практически все национальные проекты России.

https://ria.ru/20240328/putin-1936473418.html

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россия, торжок, владимир путин, общество