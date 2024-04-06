https://ria.ru/20240406/sokrovischa-1938053754.html

"Подсказка в двух свитках". Где зарыты сокровища царя Соломона

"Подсказка в двух свитках". Где зарыты сокровища царя Соломона - РИА Новости, 06.04.2024

"Подсказка в двух свитках". Где зарыты сокровища царя Соломона

Местонахождение драгоценностей из Иерусалимского храма — давняя загадка. Поиски царского клада каждый раз заводили в тупик. Но теперь, похоже, ученые... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:00

2024-04-06T08:02

религия

иордан

иерусалим

израиль

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Местонахождение драгоценностей из Иерусалимского храма — давняя загадка. Поиски царского клада каждый раз заводили в тупик. Но теперь, похоже, ученые приблизились к ответу на один из важнейших вопросов археологии.Сокрытое от глазКибуц Хукок близ Галилейского моря много лет привлекает к себе внимание исследователей. Эта территория была заселена с древних времен и даже упоминалась в Ветхом Завете: "Отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фавору и идет оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана, от востока солнца".Недавно старинная деревушка стала настоящей сенсацией — там обнаружили загадочный подземный комплекс. Ученые обратили внимание на любопытный парадокс: Хукок известен науке уже более полувека, но до сих пор полноценных раскопок здесь так и не провели. И сразу — такой успех.Систему тоннелей, предположительно, построили в эпоху Второго храма (начало I века нашей эры). Принцип довольно простой: под миквой — резервуаром для ритуального омовения — прорыли крутой (с уклоном почти 90 градусов) коридор, соединяющий ее с подземной цистерной для питьевой воды. А от нее — ходы в другие восемь пещер.Руководитель раскопок Ури Бергер из Управления древностей Израиля отметил: пока рано делать выводы, кто и зачем использовал эти помещения. Но, предположительно, они служили укрытием во времена восстания Бар-Кохбы, когда в 132-136 годах иудеи стремились освободиться от власти римлян.Кроме того, в одной из комнат обнаружили сотни фрагментов глиняной и стеклянной посуды, а также впечатляющую по мастерству оправу для кольца с драгоценным камнем. А также множество других украшений и предметов быта.Последнее не может не натолкнуть на мысль о еще одной тайне, скрытой от глаз историков. Есть основания предполагать, что в тоннелях под Хукоком некогда были спрятаны сокровища Иерусалимского храма, бесследно исчезнувшие в I веке нашей эры.Тонны золота и серебраВ 1947-м произошла мировая сенсация: были найдены свитки Мертвого моря. Более двух тысяч лет бесценные рукописи — отрывки из всех книг Танаха, ветхозаветные апокрифы и ранее неизвестные тексты — покоились в пещерах Вади-Кумрана.Открытие заставило по-новому взглянуть на историю иудаизма и возникновение христианства. А один из манускриптов и вовсе поставил специалистов в тупик. Его обнаружил французский археолог Анри де Контенсон."Два больших позеленевших предмета. Это было просто невероятно. Я никогда не видел ничего похожего", — вспоминал он.С внутренней стороны медных цилиндров проступал текст. Прочесть его не смогли. За прошедшие столетия металл сильно истончился и мог рассыпаться в руках. Поэтому свитки залили раствором целлулоида и доставили в иерусалимский музей Рокфеллера. Пока археологи гадали, как раскрыть манускрипт, лингвисты успели разобрать отдельные слова: "зарыто", "копай", "золото" и "серебро".Речь явно шла о чем-то очень важном и ценном. В 1956-м цилиндры распилили на узкие полоски и наконец прочли."В большой цистерне, что находится во дворе колонного зала, в углублении напротив двери, в углу, спрятано 900 талантов золота, — гласили письмена. — В цистерне под стеной с восточной стороны — 600 серебряных слитков. <…> У великой реки спрятаны 12 талантов золота. <…> В могиле пророка за бортиком в южном углу под второй колонной — сосуд с золотыми фигурками и украшениями…"И так перечислялись 65 различных тайников с невообразимым количеством золота и серебра (1285 и 666 талантов соответственно). Если учесть, что еврейский талант — это примерно 35 килограммов, медный свиток рассказывал о поистине несметных богатствах.Оставалось выяснить, чьи они и где их искать. Масса интерпретацийПервым за головоломку взялся английский археолог Джон Аллегро. Он не сомневался, что в документе говорится о сокровищах Иерусалимского храма. Согласно Библии, святилище поражало великолепием: "И построил Соломон храм. <…> И обложил стены храма внутри кедровыми досками. <…>. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом".Это было в X веке до нашей эры. Позднее главную святыню Израиля разрушили и неоднократно перестраивали. Последний раз реконструкцией занимался Ирод Великий — и его версия в разы превосходила предыдущие по красоте и богатству.В 70 году нашей эры священное для евреев здание, как и весь город, разрушили римляне. И вывезли оттуда немало утвари. Однако, как писал свидетель событий — древнееврейский историк Иосиф Флавий, часть драгоценностей все же удалось спрятать. К тому же, кроме серебра и золота, в медном свитке перечислены такие предметы, как фимиам (благовоние), редкие породы дерева, кувшины для десятины и прочее.Чтобы отыскать клад, в 1960-е Аллегро организовал несколько экспедиций: копал в самом Кумране, в окрестностях Иерусалима и на побережье Мертвого моря. Все — безуспешно. По иронии судьбы в 1988-м, в год смерти исследователя, недалеко от той самой пещеры, где лежал медный свиток, обнаружили кувшин и решили, что это долгожданная подсказка. Однако сосуд был пустой, да и изготовили его, как подтвердила экспертиза, в позднейшую эпоху.В 1962 году соотечественник Аллегро Роберт Фезер выдвинул новую и весьма экзотическую версию. После тщательного изучения свитка он пришел к выводу: искать нужно в Египте.В рукописи есть иудейское предание о египетском плене и исходе. Получалось, что "великая река" — это Нил, а не Иордан, "пророк" же — фараон. И даже известно, какой именно. В тексте встречаются буквы греческого алфавита. Фезер сложил их — получилось ХНТХ. Поскольку в иврите нет гласных, он решил, что речь идет об Эхнатоне.Гипотезу ученый подкрепил фактами. В 1926-м англичане раскопали в Амарне похожий на описанный в свитке кувшин с золотыми слитками и фигурками. Годом позже Фезер посетил гробницу Эхнатона и нашел у нее "бортик в южном углу", а за ним — колонны. Все как в медном свитке.Но власти страны запретили продолжать работы. А вскоре египетская Служба древностей сообщила, что артефакты из Амарны относятся к более раннему историческому периоду.В последующие годы интерес к кумранскому артефакту пропал. На сегодняшний день есть две точки зрения. Первая: древний текст — красивая легенда, не более. Вторая: тайник с драгоценностями существовал на самом деле, но его могли найти римляне. Или сами евреи. Золото и серебро потратили на восстановление Иерусалима.Быть может, после раскопок в Хукоке появится третья версия, ведь в свитке говорилось о "цистерне" и "великой реке". Все это в кибуце есть — резервуар уже откопали. И совсем недалеко протекает Иордан. К тому же археологи обследовали далеко не все помещения галилейских подземелий.

https://ria.ru/20240331/kosti-1935010595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иордан, иерусалим, израиль, аналитика - религия и мировоззрение