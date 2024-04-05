https://ria.ru/20240405/vino-1937940815.html

Названы самые любимые россиянами сорта вина

Названы самые любимые россиянами сорта вина - РИА Новости, 05.04.2024

Названы самые любимые россиянами сорта вина

Любимыми сортами отечественного красного вина у россиян оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, рассказали РИА Новости РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T04:14

2024-04-05T04:14

2024-04-05T04:14

россия

роскачество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Любимыми сортами отечественного красного вина у россиян оказались Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, белого - Мускат, Шардоне и Рислинг, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Многолетний безоговорочный лидер в сортовых предпочтениях россиян - это Каберне Совиньон. Этот сорт вдвое чаще встречается в маркировке российского вина, чем его ближайший конкурент Мерло. На третьем месте по популярности в России Саперави. Причем, в последние два года он постепенно догоняет Мерло... Тройка лидеров среди белых сортов также достаточно стабильна. Лидер по предпочтениям - это Мускат, но практически вровень с ним идет международный белый сорт Шардоне", - сообщили там. При этом третье место по популярности среди белых сортов занял Рислинг. От Шардоне и Мускатов он отстает более чем вдвое, но уверенно набирает обороты. Мода на российский Рислинг - одна из последних тенденций в супермаркетах. "Донские и крымские сорта также набирают популярность у россиян. Главный белый автохтонный сорт винограда в России - это Кокур белый, сорт крымского происхождения. Среди красных автохтонов чаще всего встречается Красностоп, за ним следует Цимлянский черный. Среди зарубежных красных сортов, ранее мало распространенных на российских виноградниках, в десятку входят сорт Сира и Мальбек. Ассортимент белых вин дополняют сорта Пино Гри, Вионье и Пино Блан", - добавили эксперты. В Роскачестве также напомнили, что в марте этого года вступили в силу новые требования к написанию сортов винограда на упаковке вина, поэтому потребителям стоит внимательней вчитываться в этикетку и контр-этикетку на бутылках. В целом в России один из самых разнообразных виноградников мира, а в реестре виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз, несколько сотен сортов. Однако наиболее широко представлены на отечественных виноградниках и чаще всего используются в производстве вина не более 30-40 сортов. "В России есть популярные вина, имеющие фантазийные названия, но большинство делаются из одного-двух сортов винограда с указанием наименования на этикетке. Если говорить о критериях выбора, по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, покупатели, в первую очередь, обращают внимание на торговую марку вина, бренд производителя, затем на регион происхождения и только в третью очередь на сорт винограда", - подчеркнула директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. Однако, по словам эксперта, в линейке одного производителя или двух виноделен из одного региона потребители все равно выбирают, в первую очередь, главные сортовые "хиты" по данным продаж.

https://ria.ru/20240307/vino-1931616572.html

https://ria.ru/20240322/roskachestvo-1934835999.html

https://ria.ru/20231003/vino-1900087187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)