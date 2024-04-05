https://ria.ru/20240405/rastorguev-1938070121.html
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 05.04.2024
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации
Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:34
2024-04-05T15:34
2024-04-05T15:34
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николай расторгуев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. "Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас", - сказала администратор группы в беседе с РИА Новости. Концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации артиста чушью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, здоровье - общество, николай расторгуев
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Николай Расторгуев
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации
Представители Николая Расторгуева сообщили, что артист нормально себя чувствует
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем.
"Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас", - сказала администратор группы в беседе с РИА Новости.
Концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации артиста чушью.