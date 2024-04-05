https://ria.ru/20240405/rastorguev-1938070121.html

Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации

Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 05.04.2024

Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации

Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T15:34

2024-04-05T15:34

2024-04-05T15:34

культура

новости культуры

здоровье - общество

николай расторгуев

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. "Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас", - сказала администратор группы в беседе с РИА Новости. Концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации артиста чушью.

https://ria.ru/20240319/lyube-1934215696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, здоровье - общество, николай расторгуев