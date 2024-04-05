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Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 05.04.2024
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Культура
 
15:34 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/rastorguev-1938070121.html
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 05.04.2024
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации
Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T15:34
2024-04-05T15:34
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем. "Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас", - сказала администратор группы в беседе с РИА Новости. Концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации артиста чушью.
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новости культуры, здоровье - общество, николай расторгуев
Культура, Новости культуры, Здоровье - Общество, Николай Расторгуев
Представители Николая Расторгуева опровергли сообщения о его госпитализации

Представители Николая Расторгуева сообщили, что артист нормально себя чувствует

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев
Солист группы Любэ Николай Расторгуев - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Представители солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о том, что артист был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Расторгуев госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с сердцем.
"Нет, кто вам такое сказал? Все нормально у нас", - сказала администратор группы в беседе с РИА Новости.
Концертный директор Расторгуева назвал слухи о госпитализации артиста чушью.
Лидер и солист музыкальной группы Любэ Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте ко Дню России в Минске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Минпросвещения поддержало идею включить в школьную программу "Любэ"
19 марта, 13:14
 
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