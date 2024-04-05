Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию
Восемь стран, включая Казахстан и Мьянму, нарастили экспорт одежды в Россию
© iStock.com / Studio CJЖенщина за работой в магазине
© iStock.com / Studio CJ
Женщина за работой в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год резко нарастили экспорт одежды в Россию, при этом лидерами по объему поставок стали Китай, Италия, Турция, Бангладеш и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики.
По итогам 2023 года больше всего одежды в Россию экспортировал Китай — почти на 2,6 миллиарда долларов. Кроме него в пятерку лидеров также вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция — 473 миллиона долларов, Бангладеш — 337 миллионов долларов и Германия — 317 миллионов долларов. Стоит отметить, что данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежих данных нет.
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
25 марта, 12:32
Кроме того, в пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, однако страна уже два года не раскрывает данные о своей торговле. Но по итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку страны Восточной Европы и соседи России: Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения — на 132 миллиона, Латвия — на 99 миллионов, Литва — почти на 92 миллиона, а Польша — на 88 миллионов.
Сильнее всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан — в 3,5 раза, Мьянма — в 3,2 раза, Румыния — в 1,9 раза, Хорватия и Армения — в 1,5 раза, Турция и Болгария — в 1,4 раза, и Южная Корея — в 1,3 раза. При этом самый заметный рост показали Марокко и Египет — в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие — всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно.
Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек
14 марта, 14:07
Также за год вырос экспорт из Литвы — на 15%, Латвии — на 8%, Греции — на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии — на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии — на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция — в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия — в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия — в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия — в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия — в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания — в 2 раза, почти до 38 миллионов.
При этом сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану — на 167,5 миллиона долларов, Армении — на 42 миллиона, Хорватии — на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану — на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).