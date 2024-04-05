https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html

Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию

Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию - РИА Новости, 05.04.2024

Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию

Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год резко нарастили экспорт одежды в Россию, при этом лидерами по... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T03:27

2024-04-05T03:27

2024-04-05T05:24

россия

экономика

армения

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924199337_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_4d36079264bfa7bbf2b84cd117f357cb.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год резко нарастили экспорт одежды в Россию, при этом лидерами по объему поставок стали Китай, Италия, Турция, Бангладеш и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики.По итогам 2023 года больше всего одежды в Россию экспортировал Китай — почти на 2,6 миллиарда долларов. Кроме него в пятерку лидеров также вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция — 473 миллиона долларов, Бангладеш — 337 миллионов долларов и Германия — 317 миллионов долларов. Стоит отметить, что данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежих данных нет.Кроме того, в пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, однако страна уже два года не раскрывает данные о своей торговле. Но по итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку страны Восточной Европы и соседи России: Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения — на 132 миллиона, Латвия — на 99 миллионов, Литва — почти на 92 миллиона, а Польша — на 88 миллионов.Сильнее всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан — в 3,5 раза, Мьянма — в 3,2 раза, Румыния — в 1,9 раза, Хорватия и Армения — в 1,5 раза, Турция и Болгария — в 1,4 раза, и Южная Корея — в 1,3 раза. При этом самый заметный рост показали Марокко и Египет — в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие — всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно.Также за год вырос экспорт из Литвы — на 15%, Латвии — на 8%, Греции — на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии — на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии — на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция — в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия — в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия — в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия — в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия — в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания — в 2 раза, почти до 38 миллионов.При этом сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану — на 167,5 миллиона долларов, Армении — на 42 миллиона, Хорватии — на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану — на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).

https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html

https://ria.ru/20240314/pokazy-1932953138.html

https://ria.ru/20240204/wildberries-1925312503.html

россия

армения

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, армения, казахстан