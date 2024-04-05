Рейтинг@Mail.ru
Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 05.04.2024 (обновлено: 05:24 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/odezhda-1937939385.html
Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию
Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию - РИА Новости, 05.04.2024
Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию
Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год резко нарастили экспорт одежды в Россию, при этом лидерами по... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T03:27
2024-04-05T05:24
россия
экономика
армения
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924199337_0:285:2730:1821_1920x0_80_0_0_4d36079264bfa7bbf2b84cd117f357cb.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год резко нарастили экспорт одежды в Россию, при этом лидерами по объему поставок стали Китай, Италия, Турция, Бангладеш и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики.По итогам 2023 года больше всего одежды в Россию экспортировал Китай — почти на 2,6 миллиарда долларов. Кроме него в пятерку лидеров также вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция — 473 миллиона долларов, Бангладеш — 337 миллионов долларов и Германия — 317 миллионов долларов. Стоит отметить, что данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежих данных нет.Кроме того, в пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, однако страна уже два года не раскрывает данные о своей торговле. Но по итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку страны Восточной Европы и соседи России: Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения — на 132 миллиона, Латвия — на 99 миллионов, Литва — почти на 92 миллиона, а Польша — на 88 миллионов.Сильнее всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан — в 3,5 раза, Мьянма — в 3,2 раза, Румыния — в 1,9 раза, Хорватия и Армения — в 1,5 раза, Турция и Болгария — в 1,4 раза, и Южная Корея — в 1,3 раза. При этом самый заметный рост показали Марокко и Египет — в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие — всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно.Также за год вырос экспорт из Литвы — на 15%, Латвии — на 8%, Греции — на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии — на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии — на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция — в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия — в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия — в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия — в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия — в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания — в 2 раза, почти до 38 миллионов.При этом сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану — на 167,5 миллиона долларов, Армении — на 42 миллиона, Хорватии — на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану — на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).
https://ria.ru/20240325/odezhda-1935626532.html
https://ria.ru/20240314/pokazy-1932953138.html
https://ria.ru/20240204/wildberries-1925312503.html
россия
армения
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924199337_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8965c01bb946edc384e72d449b41dde2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, армения, казахстан
Россия, Экономика, Армения, Казахстан
Восемь стран резко нарастили поставки одежды в Россию

Восемь стран, включая Казахстан и Мьянму, нарастили экспорт одежды в Россию

© iStock.com / Studio CJЖенщина за работой в магазине
Женщина за работой в магазине - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© iStock.com / Studio CJ
Женщина за работой в магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год резко нарастили экспорт одежды в Россию, при этом лидерами по объему поставок стали Китай, Италия, Турция, Бангладеш и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики.
По итогам 2023 года больше всего одежды в Россию экспортировал Китай — почти на 2,6 миллиарда долларов. Кроме него в пятерку лидеров также вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция — 473 миллиона долларов, Бангладеш — 337 миллионов долларов и Германия — 317 миллионов долларов. Стоит отметить, что данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежих данных нет.
Реклама приложения государственной системы маркировки Честный знак - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
25 марта, 12:32
Кроме того, в пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, однако страна уже два года не раскрывает данные о своей торговле. Но по итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку страны Восточной Европы и соседи России: Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения — на 132 миллиона, Латвия — на 99 миллионов, Литва — почти на 92 миллиона, а Польша — на 88 миллионов.
Сильнее всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан — в 3,5 раза, Мьянма — в 3,2 раза, Румыния — в 1,9 раза, Хорватия и Армения — в 1,5 раза, Турция и Болгария — в 1,4 раза, и Южная Корея — в 1,3 раза. При этом самый заметный рост показали Марокко и Египет — в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие — всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно.
Московская неделя моды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек
14 марта, 14:07
Также за год вырос экспорт из Литвы — на 15%, Латвии — на 8%, Греции — на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии — на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии — на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция — в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия — в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия — в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия — в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия — в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания — в 2 раза, почти до 38 миллионов.
При этом сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану — на 167,5 миллиона долларов, Армении — на 42 миллиона, Хорватии — на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану — на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Бакальчук рассказала, как изменились цены на одежду на Wildberries
4 февраля, 13:00
 
РоссияЭкономикаАрменияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала