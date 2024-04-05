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На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
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22:54 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/nato-1938155273.html
На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО
На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024
На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в пятницу заявила, что Вашингтон и Берлин выступают против... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T22:54
2024-04-05T22:54
в мире
украина
киев
сша
ольга стефанишина
владимир зеленский
роб бауэр
нато
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в пятницу заявила, что Вашингтон и Берлин выступают против приглашения Киева в НАТО. Газета New York Times со ссылкой на чиновников НАТО в пятницу сообщала, что Украина не получит официальное приглашение вступить в альянс в ходе июльского саммита в Вашингтоне. "Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция этих двух стран (Германии и США - ред,)", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". Стефанишина считает, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО, "потому что это уже не просто разговор, а реальное решение". В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
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в мире, украина, киев, сша, ольга стефанишина, владимир зеленский, роб бауэр, нато
В мире, Украина, Киев, США, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Роб Бауэр, НАТО
На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО

Стефанишина: Вашингтон и Берлин выступают против приглашения Киева в НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в пятницу заявила, что Вашингтон и Берлин выступают против приглашения Киева в НАТО.
Газета New York Times со ссылкой на чиновников НАТО в пятницу сообщала, что Украина не получит официальное приглашение вступить в альянс в ходе июльского саммита в Вашингтоне.
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"Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция этих двух стран (Германии и США - ред,)", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада".
Стефанишина считает, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО, "потому что это уже не просто разговор, а реальное решение".
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В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В миреУкраинаКиевСШАОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийРоб БауэрНАТО
 
 
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