https://ria.ru/20240405/nato-1938155273.html

На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО

На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО - РИА Новости, 05.04.2024

На Украине заявили об отсутствии поддержки США и ФРГ во вступлении в НАТО

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в пятницу заявила, что Вашингтон и Берлин выступают против... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T22:54

2024-04-05T22:54

2024-04-05T22:54

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украина

киев

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ольга стефанишина

владимир зеленский

роб бауэр

нато

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в пятницу заявила, что Вашингтон и Берлин выступают против приглашения Киева в НАТО. Газета New York Times со ссылкой на чиновников НАТО в пятницу сообщала, что Украина не получит официальное приглашение вступить в альянс в ходе июльского саммита в Вашингтоне. "Формат приглашения предложила сама Украина как юридическую гарантию вступления в НАТО. Оно есть в повестке дня. Абсолютно все союзники поддерживают это решение, кроме двух. Поскольку эта информация стала публичной, то теперь США и Германия пытаются обращать внимание на других скептических союзников, таких как Венгрия и Словакия. Но ключевая позиция этих двух стран (Германии и США - ред,)", - сказала Стефанишина в эфире телеканала "Рада". Стефанишина считает, что США и Германия против приглашения Украины в НАТО, "потому что это уже не просто разговор, а реальное решение". В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на неё. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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в мире, украина, киев, сша, ольга стефанишина, владимир зеленский, роб бауэр, нато