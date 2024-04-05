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Посла Кореи вызвали в МИД - РИА Новости, 05.04.2024
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12:58 05.04.2024 (обновлено: 14:17 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/mid-1938024096.html
Посла Кореи вызвали в МИД
Посла Кореи вызвали в МИД - РИА Новости, 05.04.2024
Посла Кореи вызвали в МИД
Посла Кореи вызвали в МИД после введения Сеулом односторонних санкций, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T12:58
2024-04-05T14:17
россия
в мире
сеул
москва
андрей руденко
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посла Кореи вызвали в МИД после введения Сеулом односторонних санкций, сообщили во внешнеполитическом ведомстве."В МИД России был вызван посол Республики Корея в Москве Ли До Хун, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг", — заявили на Смоленской площади.Там подчеркнули, что Сеул ввел санкции, голословно обвинив Москву в незаконном сотрудничестве с КНДР в нарушение резолюций Совбеза ООН.Такое решение негативно повлияет на двусторонние отношения, подчеркнули в МИД.Москва призвала Сеул отказаться от контрпродуктивных мер, провоцирующих усиление напряженности на Корейском полуострове и в конечном итоге угрожающих безопасности уже самой Кореи.Власти Южной Кореи 2 апреля ввели санкции против двух российских организаций и двух граждан, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Местное информагентство Рёнхап уточняло, что речь идет о главе ООО "Интеллект" Сергее Козлове и главе ООО "Содействие" Александре Панфилове.
https://ria.ru/20240404/timofeev-1937753263.html
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россия, в мире, сеул, москва, андрей руденко, оон
Россия, В мире, Сеул, Москва, Андрей Руденко, ООН
Посла Кореи вызвали в МИД

Посла Республики Корея вызвали в МИД России из-за односторонних санкций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посла Кореи вызвали в МИД после введения Сеулом односторонних санкций, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
"В МИД России был вызван посол Республики Корея в Москве Ли До Хун, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг", — заявили на Смоленской площади.
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Там подчеркнули, что Сеул ввел санкции, голословно обвинив Москву в незаконном сотрудничестве с КНДР в нарушение резолюций Совбеза ООН.
Такое решение негативно повлияет на двусторонние отношения, подчеркнули в МИД.
Москва призвала Сеул отказаться от контрпродуктивных мер, провоцирующих усиление напряженности на Корейском полуострове и в конечном итоге угрожающих безопасности уже самой Кореи.
Власти Южной Кореи 2 апреля ввели санкции против двух российских организаций и двух граждан, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Местное информагентство Рёнхап уточняло, что речь идет о главе ООО "Интеллект" Сергее Козлове и главе ООО "Содействие" Александре Панфилове.
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