https://ria.ru/20240405/mid-1938024096.html

Посла Кореи вызвали в МИД

Посла Кореи вызвали в МИД - РИА Новости, 05.04.2024

Посла Кореи вызвали в МИД

Посла Кореи вызвали в МИД после введения Сеулом односторонних санкций, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T12:58

2024-04-05T12:58

2024-04-05T14:17

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посла Кореи вызвали в МИД после введения Сеулом односторонних санкций, сообщили во внешнеполитическом ведомстве."В МИД России был вызван посол Республики Корея в Москве Ли До Хун, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг", — заявили на Смоленской площади.Там подчеркнули, что Сеул ввел санкции, голословно обвинив Москву в незаконном сотрудничестве с КНДР в нарушение резолюций Совбеза ООН.Такое решение негативно повлияет на двусторонние отношения, подчеркнули в МИД.Москва призвала Сеул отказаться от контрпродуктивных мер, провоцирующих усиление напряженности на Корейском полуострове и в конечном итоге угрожающих безопасности уже самой Кореи.Власти Южной Кореи 2 апреля ввели санкции против двух российских организаций и двух граждан, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Местное информагентство Рёнхап уточняло, что речь идет о главе ООО "Интеллект" Сергее Козлове и главе ООО "Содействие" Александре Панфилове.

https://ria.ru/20240404/timofeev-1937753263.html

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