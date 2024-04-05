Посла Кореи вызвали в МИД
Посла Республики Корея вызвали в МИД России из-за односторонних санкций
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Посла Кореи вызвали в МИД после введения Сеулом односторонних санкций, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
"В МИД России был вызван посол Республики Корея в Москве Ли До Хун, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил, что введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг", — заявили на Смоленской площади.
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Там подчеркнули, что Сеул ввел санкции, голословно обвинив Москву в незаконном сотрудничестве с КНДР в нарушение резолюций Совбеза ООН.
Такое решение негативно повлияет на двусторонние отношения, подчеркнули в МИД.
Москва призвала Сеул отказаться от контрпродуктивных мер, провоцирующих усиление напряженности на Корейском полуострове и в конечном итоге угрожающих безопасности уже самой Кореи.
Власти Южной Кореи 2 апреля ввели санкции против двух российских организаций и двух граждан, якобы связанных с ядерной и ракетной программами КНДР. Местное информагентство Рёнхап уточняло, что речь идет о главе ООО "Интеллект" Сергее Козлове и главе ООО "Содействие" Александре Панфилове.