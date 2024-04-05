https://ria.ru/20240405/mechet-1938120800.html

В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной

В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной - РИА Новости, 05.04.2024

В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной

В последнюю пятницу месяца Рамадан в Соборной мечети Москвы проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T18:34

2024-04-05T18:34

2024-04-05T18:37

религия

израиль

палестина

россия

равиль гайнутдин

владимир путин

хамас

московская соборная мечеть

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В последнюю пятницу месяца Рамадан в Соборной мечети Москвы проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием послов Ирана, Палестины, Египта, Турции и других стран, передает корреспондент РИА Новости."Мы уже более 30 лет в стенах нашей Московской соборной мечети вместе с нашими глубоко уважаемыми послами, дипломатами арабского, исламского мира, собираемся в пятницу Рамадана, также отмечаем Аль-Кудс как день солидарности с палестинским народом", - сказал в пятницу глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин, приветствуя собравшихся.

https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html

израиль

палестина

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Никита Бизин

израиль, палестина, россия, равиль гайнутдин, владимир путин, хамас, московская соборная мечеть, оон, религия