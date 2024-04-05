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В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной - РИА Новости, 05.04.2024
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Религия
 
18:34 05.04.2024 (обновлено: 18:37 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/mechet-1938120800.html
В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной
В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной - РИА Новости, 05.04.2024
В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной
В последнюю пятницу месяца Рамадан в Соборной мечети Москвы проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T18:34
2024-04-05T18:37
религия
израиль
палестина
россия
равиль гайнутдин
владимир путин
хамас
московская соборная мечеть
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В последнюю пятницу месяца Рамадан в Соборной мечети Москвы проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием послов Ирана, Палестины, Египта, Турции и других стран, передает корреспондент РИА Новости."Мы уже более 30 лет в стенах нашей Московской соборной мечети вместе с нашими глубоко уважаемыми послами, дипломатами арабского, исламского мира, собираемся в пятницу Рамадана, также отмечаем Аль-Кудс как день солидарности с палестинским народом", - сказал в пятницу глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин, приветствуя собравшихся.
https://ria.ru/20240405/muftiy-1938009841.html
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израиль, палестина, россия, равиль гайнутдин, владимир путин, хамас, московская соборная мечеть, оон, религия
Религия, Израиль, Палестина, Россия, Равиль Гайнутдин, Владимир Путин, ХАМАС, Московская соборная мечеть, ООН, Религия
В Московской соборной мечети проходит день солидарности с Палестиной

В последнюю пятницу Рамадан в Соборной мечети Москвы проходит День Аль-Кудс

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В последнюю пятницу месяца Рамадан в Соборной мечети Москвы проходит День Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) и солидарности с народом Палестины с участием послов Ирана, Палестины, Египта, Турции и других стран, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы уже более 30 лет в стенах нашей Московской соборной мечети вместе с нашими глубоко уважаемыми послами, дипломатами арабского, исламского мира, собираемся в пятницу Рамадана, также отмечаем Аль-Кудс как день солидарности с палестинским народом", - сказал в пятницу глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин, приветствуя собравшихся.
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Вчера, 12:13
 
РелигияИзраильПалестинаРоссияРавиль ГайнутдинВладимир ПутинХАМАСМосковская соборная мечетьООНРелигия
 
 
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