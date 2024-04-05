В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции
Песков призвал дождаться повестки встречи Пашиняна с фон дер Ляйен и Блинкеном
Вид на город Ереван. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кремль не видел и не слышал каких-либо заявлений армянской стороны о намерении обсуждать тему трансатлантической интеграции во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения на этот счет. Давайте дождемся. Каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции, мы не видели и не слышали. Пока исходим из этого", — сказал Песков журналистам в пятницу.
Консультации по сотрудничеству ЕС и США с Арменией с участием Пашиняна запланированы 5 апреля в Брюсселе, сообщил ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. По его словам, во встрече помимо Пашиняна примут участие Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Чиновник уточнил, что в ходе консультаций будут обсуждены вопросы, связанные с усилением экономического сотрудничества с Арменией.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в РФ, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий. Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой.