https://ria.ru/20240405/armeniya-1938034945.html

В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции

В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции - РИА Новости, 05.04.2024

В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции

Кремль не видел и не слышал каких-либо заявлений армянской стороны о намерении обсуждать тему трансатлантической интеграции во время встречи армянского премьера РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T13:33

2024-04-05T13:33

2024-04-05T13:33

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россия

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армения

никол пашинян

урсула фон дер ляйен

энтони блинкен

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кремль не видел и не слышал каких-либо заявлений армянской стороны о намерении обсуждать тему трансатлантической интеграции во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения на этот счет. Давайте дождемся. Каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции, мы не видели и не слышали. Пока исходим из этого", — сказал Песков журналистам в пятницу.Консультации по сотрудничеству ЕС и США с Арменией с участием Пашиняна запланированы 5 апреля в Брюсселе, сообщил ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. По его словам, во встрече помимо Пашиняна примут участие Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Чиновник уточнил, что в ходе консультаций будут обсуждены вопросы, связанные с усилением экономического сотрудничества с Арменией. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в РФ, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий. Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

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сша

армения

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, армения, никол пашинян, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, евросоюз, еврокомиссия