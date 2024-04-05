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В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции - РИА Новости, 05.04.2024
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13:33 05.04.2024
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938034945.html
В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции
В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции - РИА Новости, 05.04.2024
В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции
Кремль не видел и не слышал каких-либо заявлений армянской стороны о намерении обсуждать тему трансатлантической интеграции во время встречи армянского премьера РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T13:33
2024-04-05T13:33
в мире
россия
сша
армения
никол пашинян
урсула фон дер ляйен
энтони блинкен
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кремль не видел и не слышал каких-либо заявлений армянской стороны о намерении обсуждать тему трансатлантической интеграции во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. &quot;Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения на этот счет. Давайте дождемся. Каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции, мы не видели и не слышали. Пока исходим из этого&quot;, — сказал Песков журналистам в пятницу.Консультации по сотрудничеству ЕС и США с Арменией с участием Пашиняна запланированы 5 апреля в Брюсселе, сообщил ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. По его словам, во встрече помимо Пашиняна примут участие Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Чиновник уточнил, что в ходе консультаций будут обсуждены вопросы, связанные с усилением экономического сотрудничества с Арменией. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в РФ, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий. Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой.
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в мире, россия, сша, армения, никол пашинян, урсула фон дер ляйен, энтони блинкен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Армения, Никол Пашинян, Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Кремле не видели заявлений Армении о планах трансатлантической интеграции

Песков призвал дождаться повестки встречи Пашиняна с фон дер Ляйен и Блинкеном

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости / Алина Старостина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Кремль не видел и не слышал каких-либо заявлений армянской стороны о намерении обсуждать тему трансатлантической интеграции во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Пока мы не знаем полную повестку дня этой встречи, хотя есть определенные сообщения на этот счет. Давайте дождемся. Каких-то заявлений с армянской стороны о том, что они имеют в виду обсуждать тему трансатлантической интеграции, мы не видели и не слышали. Пока исходим из этого", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Консультации по сотрудничеству ЕС и США с Арменией с участием Пашиняна запланированы 5 апреля в Брюсселе, сообщил ранее официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер. По его словам, во встрече помимо Пашиняна примут участие Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Чиновник уточнил, что в ходе консультаций будут обсуждены вопросы, связанные с усилением экономического сотрудничества с Арменией.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что встреча Армения-ЕС-США вызывает беспокойство в РФ, так как в Брюсселе и Вашингтоне прямо говорят об антироссийской направленности таких мероприятий. Она отметила, что такие встречи вызывают и беспокойство в регионе, так как нацелены не на мир между Баку и Ереваном, а на внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следованию антироссийской повестке и разрушение их связей с Москвой.
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики
16 марта, 08:43
 
В миреРоссияСШААрменияНикол ПашинянУрсула фон дер ЛяйенЭнтони БлинкенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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