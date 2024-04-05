https://ria.ru/20240405/arest-1938054445.html

В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства

В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства - РИА Новости, 05.04.2024

В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест в отношении Дмитрия Вороненко, уже осужденного пожизненно и... РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-05T14:38

2024-04-05T14:38

2024-04-05T14:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест в отношении Дмитрия Вороненко, уже осужденного пожизненно и ставшего обвиняемым по делу об убийстве в Петербурге девочки в 2006 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее в конце марта региональный главк МВД РФ информировал, что уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок за убийства и изнасилования, оказался причастен и к давнему убийству школьницы в Санкт-Петербурге. Осужденный был этапирован из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти для проведения следственных действий. Он стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве малолетнего лица, сопряженным с изнасилованием (часть 2 статьи 105 УК РФ). Полиция не уточняла персональные данные преступника, но источник РИА Новости в экстренных службах уточнял, что речь идет о Дмитрии Вороненко. "Октябрьский районный суд... вынес постановление об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Дмитрия Вороненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (ред. от 21.07.2004)", – говорится в сообщении. Как отмечается, 26 сентября 2006 года Вороненко на территории у канала рядом с дорогой в сторону Угольной гавани увидел девочку 1994 года рождения, напал на нее сзади и задушил ремнем. Судебная пресс-служба уточняет, что Вороненко, уже осужденный пожизненно, получил статус обвиняемого по делу об убийстве школьницы 27 марта, он арестован до 4 июня. Вороненко 20 марта 2008 года приговорен горсудом Петербурга к пожизненному заключению по обвинению в серии убийств и изнасилований. Тогда сообщалось, что, по данным следствия, на счету Вороненко, который является гражданином Украины, четыре убийства и пять изнасилований, в том числе и школьниц. Вороненко был задержан в конце мая 2007 года во время расследования убийства 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в подвале одного из домов на Большой Разночинной улице в Петербурге.

https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html

https://ria.ru/20240131/kriminal-1924417548.html

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санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, россия, ссср