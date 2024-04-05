Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства - РИА Новости, 05.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 05.04.2024 (обновлено: 14:47 05.04.2024)
https://ria.ru/20240405/arest-1938054445.html
В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства
В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства - РИА Новости, 05.04.2024
В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест в отношении Дмитрия Вороненко, уже осужденного пожизненно и... РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-05T14:38
2024-04-05T14:47
происшествия
санкт-петербург
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938056845_0:576:960:1116_1920x0_80_0_0_a619b70289c30e3db2bfbf07962dee0b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест в отношении Дмитрия Вороненко, уже осужденного пожизненно и ставшего обвиняемым по делу об убийстве в Петербурге девочки в 2006 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее в конце марта региональный главк МВД РФ информировал, что уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок за убийства и изнасилования, оказался причастен и к давнему убийству школьницы в Санкт-Петербурге. Осужденный был этапирован из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти для проведения следственных действий. Он стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве малолетнего лица, сопряженным с изнасилованием (часть 2 статьи 105 УК РФ). Полиция не уточняла персональные данные преступника, но источник РИА Новости в экстренных службах уточнял, что речь идет о Дмитрии Вороненко. "Октябрьский районный суд... вынес постановление об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Дмитрия Вороненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (ред. от 21.07.2004)", – говорится в сообщении. Как отмечается, 26 сентября 2006 года Вороненко на территории у канала рядом с дорогой в сторону Угольной гавани увидел девочку 1994 года рождения, напал на нее сзади и задушил ремнем. Судебная пресс-служба уточняет, что Вороненко, уже осужденный пожизненно, получил статус обвиняемого по делу об убийстве школьницы 27 марта, он арестован до 4 июня. Вороненко 20 марта 2008 года приговорен горсудом Петербурга к пожизненному заключению по обвинению в серии убийств и изнасилований. Тогда сообщалось, что, по данным следствия, на счету Вороненко, который является гражданином Украины, четыре убийства и пять изнасилований, в том числе и школьниц. Вороненко был задержан в конце мая 2007 года во время расследования убийства 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в подвале одного из домов на Большой Разночинной улице в Петербурге.
https://ria.ru/20240214/manyak-1927145901.html
https://ria.ru/20240131/kriminal-1924417548.html
https://ria.ru/20231016/zhivoder-1902531804.html
санкт-петербург
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938056845_0:362:960:1082_1920x0_80_0_0_bf6ebe45a0fbac4dfd5f497c432781f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, ссср
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, СССР
В Петербурге арестовали мужчину, осужденного пожизненно за убийства

Суд в Петербурге арестовал мужчину, осужденного пожизненно за убийства

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramДмитрий Вороненко в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Дмитрий Вороненко в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Дмитрий Вороненко в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения с подписки о невыезде на арест в отношении Дмитрия Вороненко, уже осужденного пожизненно и ставшего обвиняемым по делу об убийстве в Петербурге девочки в 2006 году, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее в конце марта региональный главк МВД РФ информировал, что уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок за убийства и изнасилования, оказался причастен и к давнему убийству школьницы в Санкт-Петербурге. Осужденный был этапирован из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти для проведения следственных действий. Он стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве малолетнего лица, сопряженным с изнасилованием (часть 2 статьи 105 УК РФ). Полиция не уточняла персональные данные преступника, но источник РИА Новости в экстренных службах уточнял, что речь идет о Дмитрии Вороненко.
ЗИЛ Ретунского
"На судью надавили". История серийного маньяка, избежавшего смертной казни
14 февраля, 08:00
"Октябрьский районный суд... вынес постановление об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Дмитрия Вороненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (ред. от 21.07.2004)", – говорится в сообщении.
Как отмечается, 26 сентября 2006 года Вороненко на территории у канала рядом с дорогой в сторону Угольной гавани увидел девочку 1994 года рождения, напал на нее сзади и задушил ремнем.
Один из первых советских серийных убийц Владимир Ионесян по прозвищу Мосгаз - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Дело Мосгаза. Как ловили первого советского маньяка
31 января, 08:00
Судебная пресс-служба уточняет, что Вороненко, уже осужденный пожизненно, получил статус обвиняемого по делу об убийстве школьницы 27 марта, он арестован до 4 июня.
Вороненко 20 марта 2008 года приговорен горсудом Петербурга к пожизненному заключению по обвинению в серии убийств и изнасилований. Тогда сообщалось, что, по данным следствия, на счету Вороненко, который является гражданином Украины, четыре убийства и пять изнасилований, в том числе и школьниц. Вороненко был задержан в конце мая 2007 года во время расследования убийства 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в подвале одного из домов на Большой Разночинной улице в Петербурге.
Холодное оружие - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
"Поймать их сложно". Кто устраивает "пытки на заказ"
16 октября 2023, 08:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала