Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе
Герасимов: Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что западные страны последовательно разрушают фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.
"События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов, открывая в четверг заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ, которое проходит в российской столице.
Он отметил, что сегодняшняя встреча военачальников стран Содружества "проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению". По словам Герасимова, "не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира".
"В этих условиях всё более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам Содружества, что обязывает нас иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.
Он назвал символичным то, что сегодняшняя совместная работа началась с осмотра выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, используемых в ходе специальной военной операции на Украине.
"Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным", - сказал Герасимов.
Продолжая встречу, он предложил в ходе заседания КНШ проанализировать военно-политическую обстановку, складывающуюся в мире и на границах государств Содружества, обсудить вопросы построения и развития в формате СНГ совместных (объединенных) систем военного назначения, рассмотреть направления боевой подготовки и полевой выучки войск с учетом опыта ведения боевых действий в современных условиях, обсудить другие вопросы многостороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Начальник российского Генштаба проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе Комитета произошли изменения: первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов.
Затем он представил остальных участников заседания. Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии Керим Велиев, представитель вооруженных сил Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана Шухрат Халмухамедов. В заседании также принимают участие секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.