https://ria.ru/20240404/zapad-1937780728.html

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе - РИА Новости, 04.04.2024

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что западные страны последовательно... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:46

2024-04-04T11:46

2024-04-04T11:46

россия

украина

казахстан

валерий герасимов

виктор гулевич

сергей лебедев

снг

объединенный комитет начальников штабов (сша)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что западные страны последовательно разрушают фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности. "События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов, открывая в четверг заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ, которое проходит в российской столице. Он отметил, что сегодняшняя встреча военачальников стран Содружества "проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению". По словам Герасимова, "не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира". "В этих условиях всё более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам Содружества, что обязывает нас иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы", - отметил начальник Генштаба ВС РФ. Он назвал символичным то, что сегодняшняя совместная работа началась с осмотра выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, используемых в ходе специальной военной операции на Украине. "Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным", - сказал Герасимов. Продолжая встречу, он предложил в ходе заседания КНШ проанализировать военно-политическую обстановку, складывающуюся в мире и на границах государств Содружества, обсудить вопросы построения и развития в формате СНГ совместных (объединенных) систем военного назначения, рассмотреть направления боевой подготовки и полевой выучки войск с учетом опыта ведения боевых действий в современных условиях, обсудить другие вопросы многостороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Начальник российского Генштаба проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе Комитета произошли изменения: первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов. Затем он представил остальных участников заседания. Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии Керим Велиев, представитель вооруженных сил Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана Шухрат Халмухамедов. В заседании также принимают участие секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

https://ria.ru/20240404/nato-1937752961.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html

https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

россия

украина

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, казахстан, валерий герасимов, виктор гулевич, сергей лебедев, снг, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире