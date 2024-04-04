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Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе - РИА Новости, 04.04.2024
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11:46 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/zapad-1937780728.html
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе - РИА Новости, 04.04.2024
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что западные страны последовательно... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:46
2024-04-04T11:46
россия
украина
казахстан
валерий герасимов
виктор гулевич
сергей лебедев
снг
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что западные страны последовательно разрушают фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности. "События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов, открывая в четверг заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ, которое проходит в российской столице. Он отметил, что сегодняшняя встреча военачальников стран Содружества "проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению". По словам Герасимова, "не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира". "В этих условиях всё более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам Содружества, что обязывает нас иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы", - отметил начальник Генштаба ВС РФ. Он назвал символичным то, что сегодняшняя совместная работа началась с осмотра выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, используемых в ходе специальной военной операции на Украине. "Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным", - сказал Герасимов. Продолжая встречу, он предложил в ходе заседания КНШ проанализировать военно-политическую обстановку, складывающуюся в мире и на границах государств Содружества, обсудить вопросы построения и развития в формате СНГ совместных (объединенных) систем военного назначения, рассмотреть направления боевой подготовки и полевой выучки войск с учетом опыта ведения боевых действий в современных условиях, обсудить другие вопросы многостороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Начальник российского Генштаба проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе Комитета произошли изменения: первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов. Затем он представил остальных участников заседания. Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии Керим Велиев, представитель вооруженных сил Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана Шухрат Халмухамедов. В заседании также принимают участие секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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россия, украина, казахстан, валерий герасимов, виктор гулевич, сергей лебедев, снг, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире
Россия, Украина, Казахстан, Валерий Герасимов, Виктор Гулевич, Сергей Лебедев, СНГ, Объединенный комитет начальников штабов (США), В мире
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе

Герасимов: Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов заявил, что западные страны последовательно разрушают фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности.
"События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов, открывая в четверг заседание Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ, которое проходит в российской столице.
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Он отметил, что сегодняшняя встреча военачальников стран Содружества "проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки, имеющей тенденцию к усложнению". По словам Герасимова, "не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности, а международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира".
"В этих условиях всё более реальными и разнообразными становятся вызовы государствам Содружества, что обязывает нас иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.
Он назвал символичным то, что сегодняшняя совместная работа началась с осмотра выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, используемых в ходе специальной военной операции на Украине.
"Уверен, что знакомство с достижениями российского военно-промышленного комплекса и перспективными разработками, которые реализуются в военной сфере, было для вас интересным и полезным", - сказал Герасимов.
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Продолжая встречу, он предложил в ходе заседания КНШ проанализировать военно-политическую обстановку, складывающуюся в мире и на границах государств Содружества, обсудить вопросы построения и развития в формате СНГ совместных (объединенных) систем военного назначения, рассмотреть направления боевой подготовки и полевой выучки войск с учетом опыта ведения боевых действий в современных условиях, обсудить другие вопросы многостороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Начальник российского Генштаба проинформировал коллег, что в период после предшествующего заседания в составе Комитета произошли изменения: первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Казахстана назначен Султан Камалетдинов, а начальником Генштаба вооруженных сил - первым заместителем министра обороны Киргизии - Руслан Мукамбетов.
Затем он представил остальных участников заседания. Это первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии Керим Велиев, представитель вооруженных сил Армении Артак Тоноян, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, первый замминистра обороны - начальник Генштаба вооруженных сил Узбекистана Шухрат Халмухамедов. В заседании также принимают участие секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин и генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
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РоссияУкраинаКазахстанВалерий ГерасимовВиктор ГулевичСергей ЛебедевСНГОбъединенный комитет начальников штабов (США)В мире
 
 
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