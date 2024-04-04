https://ria.ru/20240404/terrorizm-1937871471.html
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане - РИА Новости, 04.04.2024
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:37
2024-04-04T17:37
2024-04-04T18:47
происшествия
россия
таджикистан
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России (уроженец Таджикистана), сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.Накануне Советский районный суд Махачкалы по подозрению в терроризме арестовал до 1 июня двух граждан Таджикистана 2000 и 2003 годов рождения."Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые – двое граждан Республики Таджикистан и один гражданин РФ (уроженец Республики Таджикистан), находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно", – говорится в сообщении.Подозреваемые 1994, 1998 и 1997 годов рождения. По версии следствия, не ранее февраля 2024 года двое из них незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые перевозили и хранили по месту жительства – в городе Каспийске.В минувшее воскресенье спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. В 12.00 мск режим КТО прекратили.В понедельник в Центре общественных связей ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех иностранных боевиков. Задержанные непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл". Также установлено, что они готовили теракт в Каспийске, вели разведку местности, собрали бомбу и купили автоматическое оружие. Сразу после атаки боевики собирались покинуть Россию.
https://ria.ru/20240403/relsobus-1937537958.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936746869.html
https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, таджикистан, республика дагестан
Происшествия, Россия, Таджикистан, Республика Дагестан
Еще троих задержанных за терроризм арестовали в Дагестане
В Дагестане арестовали россиянина и двоих граждан Таджикистана за терроризм
МАХАЧКАЛА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал еще троих задержанных по подозрению в участии в террористической организации: это двое граждан Таджикистана и один гражданин России (уроженец Таджикистана), сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
Накануне Советский районный суд Махачкалы по подозрению в терроризме арестовал до 1 июня двух граждан Таджикистана 2000 и 2003 годов рождения.
"Согласно поступившим в суд материалам, подозреваемые – двое граждан Республики Таджикистан и один гражданин РФ (уроженец Республики Таджикистан), находясь на территории РФ, вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации. Рассмотрев материалы, суд постановлениями от 4 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 26 суток, по 1 июня 2024 года включительно", – говорится в сообщении.
Подозреваемые 1994, 1998 и 1997 годов рождения. По версии следствия, не ранее февраля 2024 года двое из них незаконно приобрели оружие и боеприпасы к нему, которые перевозили и хранили по месту жительства – в городе Каспийске.
В минувшее воскресенье спецназ заблокировал террористов в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. В 12.00 мск режим КТО прекратили.
В понедельник в Центре общественных связей ФСБ уточнили, что пресекли деятельность террористической ячейки из четырех иностранных боевиков. Задержанные непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл". Также установлено, что они готовили теракт в Каспийске, вели разведку местности, собрали бомбу и купили автоматическое оружие. Сразу после атаки боевики собирались покинуть Россию.