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Ни одного доказательства невиновности. Суд отказал Байдену в снисхождении

Ни одного доказательства невиновности. Суд отказал Байдену в снисхождении - РИА Новости, 04.04.2024

Ни одного доказательства невиновности. Суд отказал Байдену в снисхождении

Над семьей американского президента сгущаются тучи. Многочисленные обвинения в адрес его сына, Хантера Байдена, остаются в силе. Суд дал понять, что поблажек не РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:07

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Над семьей американского президента сгущаются тучи. Многочисленные обвинения в адрес его сына, Хантера Байдена, остаются в силе. Суд дал понять, что поблажек не будет. Это пока не затрагивает главу государства напрямую, но у политических противников еще нашелся козырь в рукаве. О том, как развивается скандал, — в материале РИА Новости.До 17 лет тюрьмыОкружной судья Лос-Анджелеса Марк Скарси отклонил несколько ходатайств адвокатов Байдена-младшего по его делам о налоговых преступлениях. Защита требовала снять как минимум девять пунктов обвинения.В том числе уклонение от налогов, их неуплату и подачу ложной декларации. В общей сложности речь идет о 1,4 миллиона долларов, которые Хантер не заплатил с 2016 по 2019 год. Три позиции из девяти классифицируются как уголовные.Обвинение особо подчеркивало, что, по всем данным, у подсудимого были средства для выполнения налоговых обязательств, а он сорил деньгами, тратясь на эскорт, нелегальные вещества (в наркозависимости Хантер сам признавался в мемуарах) и прочие увеселения. За все это грозило до 17 лет лишения свободы.Защита настаивает, что дело против их клиента — политический заказ для дискредитации отца. К тому же процесс нельзя проводить в Калифорнии, поскольку в указанные годы подзащитный не проживал там постоянно.Судью Скарси это не убедило. Он жестко раскритиковал ходатайства. "Они примечательны тем, что там нет ни одного доказательства. Вместо этого ответчик цитирует различные новостные ресурсы, социальные сети и юридические блоги", — подчеркнул Скарси.Так что Хантеру все же придется предстать перед судом в Лос-Анджелесе. Процесс назначили на июнь. И это не единственное испытание для Байдена-младшего.Договориться не удастсяПомимо налоговых махинаций, ему инкриминируют незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (наркозависимым это запрещено). Дело ведут в родном штате президента Делавэре.В сентябре 2023-го Хантер почти сумел уйти от преследования, заключив некое досудебное соглашение. Но делавэрская судья признала его недействительным. Процесс также стартует в июне."Оружейный" прецедент ставит под вопрос и возможность досудебного урегулирования по налоговым делам. Хантер вины не признает, а адвокаты продолжают подавать ходатайства. Но прыгнуть через голову окружного судьи, уже обозначившего свою позицию, очень непросто.Проблемы сына рикошетят и по Байдену-старшему. Летом состоятся конвенции демократов и республиканцев. Обеим партиям предстоит утвердить номинантов — окончательных кандидатов на ноябрьские президентские выборы.Пока действующий глава государства, согласно ряду опросов, понемногу отыгрывает очки у Дональда Трампа. Но в условиях слушаний по делам непутевого сына ситуация может быстро измениться.Решение Скарси о сохранении обвинений против Хантера Байдена дает преимущество республиканцам, которые долгое время упрекали судебные органы в излишней мягкости к президентской семье. Теперь уже демократы винят суд в политизированности. "Слоны" же все больше полагаются на Министерство юстиции.От законодателей к судьямГлавный их тезис: сын незаконно обогащался, используя в числе прочего влияние отца. Причем тот был в курсе. И, возможно, получал долю.После долгих внутрипартийных споров республиканцы решили использовать эту историю как инструмент для продавливания импичмента Байдену. Контролируемая ими палата представителей запустила собственное расследование. Допросили свидетелей, знавших о деловой активности президентской семьи, самого Хантера, его дядю Джеймса.Результата это не принесло. Байден-младший ничего не признал, почти все свидетели выступили фактически на его стороне, а показания некоего информатора ФБР, на которых основывались обвинения, сочли ложными.Но республиканцы не отступили. Председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер, по сообщениям осведомленных источников, подумывает о том, чтобы перевести расследование из конгресса в Минюст.В таком случае импичмент станет фактически невозможным. Но уголовный процесс и его публичное обсуждение вместо закрытых слушаний в комитете может сильнее ударить по репутации Байдена в самый разгар предвыборной гонки.Неучтенные визитыА президентская семья тем временем дает оппонентам все новые поводы для претензий.Так, 1 апреля Хантера Байдена заметили на лужайке Белого дома, где проходили традиционные пасхальные катания яиц. Само по себе это, разумеется, не преступление. Однако "слоны" и лояльные им СМИ вновь припомнили, что сын президента — давний постоянный гость различных мероприятий, но в журнал посещений его не записывают. Хотя нынешняя администрация и позиционирует себя как "самую прозрачную" в истории страны.Республиканцы считают, что Байден-младший, участвуя в официальных приемах, заводил полезные знакомства, о чем-то договаривался, а Белый дом это покрывал. Кроме того, Хантер подолгу жил в резиденции главы государства и, по некоторым данным, употреблял там наркотики.Едва ли тут удастся раскрутить новый скандал. Но как еще один довод против президента это уже используют.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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