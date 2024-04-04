https://ria.ru/20240404/pokhititeli-1937867786.html

В Петербурге задержали членов банды, похищавшей бизнесменов

В Петербурге задержали членов банды, похищавшей бизнесменов - РИА Новости, 04.04.2024

В Петербурге задержали членов банды, похищавшей бизнесменов

Организаторов и участников преступной группировки, похищавших бизнесменов, задержали в Петербурге и заключили под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:27

2024-04-04T17:27

2024-04-04T17:27

происшествия

санкт-петербург

россия

всеволожский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Организаторов и участников преступной группировки, похищавших бизнесменов, задержали в Петербурге и заключили под стражу, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. По версии следствия, два местных жителя, располагающие сведениями о лицах, занимающихся коммерческой деятельностью, приняли решение об их похищениях для вымогательства денежных средств и наняли 5 исполнителей преступления, предоставив им сведения о месте жительства и доходах потерпевших. В августе 2023 года члены преступной группы напали на одного из бизнесменов во Всеволожском районе Ленинградской области, связали его, поместили на заднее сидение автомобиля и перевезли в Приозерский район, где потребовали от него 200 миллионов рублей. Он отдал деньги, но после обратился с заявлением в правоохранительные органы. Также 29 октября 2023 года на автомобильной стоянке одного из рынков те же лица совершили нападение на другого бизнесмена. Они связали его, привезли на Турухтанные острова, где потребовали передать им 500 миллионов рублей. Затем соучастники забрали ключи от его квартиры, откуда похитили денежные средства и имущество на сумму 357 тысяч рублей. Потерпевший также обратился в полицию. Кроме того, по данным СК, организаторы преступной группы планировали похищение родственника первого потерпевшего, проживающего в Португалии, для вымогательства 80 миллионов рублей, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. "Все фигуранты уголовного дела задержаны и находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба ГСУСК.

https://ria.ru/20231124/pokhischenie-1911700511.html

https://ria.ru/20240202/ubiystvo-1924991556.html

санкт-петербург

россия

всеволожский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, всеволожский район, следственный комитет россии (ск рф)