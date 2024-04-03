https://ria.ru/20240403/vrachi-1937632630.html

Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей

Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей - РИА Новости, 03.04.2024

Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросу дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:28

2024-04-03T16:28

2024-04-03T16:28

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937613749_0:37:3510:2011_1920x0_80_0_0_8d5e5526c991fc47ae6e5910b8c682f1.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросу дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. "Одна тема, которую мы с вами также обсуждали, она требует отдельного контроля и постоянного мониторинга и внимания, это вопрос дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. Нам здесь надо совместно выработать решение, которое позволит как можно быстрее эту проблему решить. У нас дефицит в районных ЦРБ устойчиво порядка 50%. А если брать сельские больницы, еще больше. Поэтому мы надеемся, если вы поддержите, вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, она специалист высочайшего уровня. Давайте создадим специальную рабочую группу для решения этой задачи", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.Спикер ГД отметил, что Дума постарается оказать всю возможную помощь правительству в законодательном обеспечении решения этой проблемы. -0-

https://ria.ru/20230917/kliniki-1896847386.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году