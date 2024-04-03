Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей
Володин предложил создать рабгруппу по вопросу дефицита врачей и медперсонала
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросу дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала.
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"Одна тема, которую мы с вами также обсуждали, она требует отдельного контроля и постоянного мониторинга и внимания, это вопрос дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. Нам здесь надо совместно выработать решение, которое позволит как можно быстрее эту проблему решить. У нас дефицит в районных ЦРБ устойчиво порядка 50%. А если брать сельские больницы, еще больше. Поэтому мы надеемся, если вы поддержите, вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, она специалист высочайшего уровня. Давайте создадим специальную рабочую группу для решения этой задачи", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Спикер ГД отметил, что Дума постарается оказать всю возможную помощь правительству в законодательном обеспечении решения этой проблемы. -0-
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