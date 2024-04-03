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Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей - РИА Новости, 03.04.2024
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16:28 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/vrachi-1937632630.html
Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей
Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей - РИА Новости, 03.04.2024
Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросу дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:28
2024-04-03T16:28
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросу дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. &quot;Одна тема, которую мы с вами также обсуждали, она требует отдельного контроля и постоянного мониторинга и внимания, это вопрос дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. Нам здесь надо совместно выработать решение, которое позволит как можно быстрее эту проблему решить. У нас дефицит в районных ЦРБ устойчиво порядка 50%. А если брать сельские больницы, еще больше. Поэтому мы надеемся, если вы поддержите, вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, она специалист высочайшего уровня. Давайте создадим специальную рабочую группу для решения этой задачи&quot;, - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.Спикер ГД отметил, что Дума постарается оказать всю возможную помощь правительству в законодательном обеспечении решения этой проблемы. -0-
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общество, здоровье - общество, вячеслав володин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Володин предложил создать рабочую группу по дефициту врачей

Володин предложил создать рабгруппу по вопросу дефицита врачей и медперсонала

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по вопросу дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала.
«

"Одна тема, которую мы с вами также обсуждали, она требует отдельного контроля и постоянного мониторинга и внимания, это вопрос дефицита кадров врачей и среднего медицинского персонала. Нам здесь надо совместно выработать решение, которое позволит как можно быстрее эту проблему решить. У нас дефицит в районных ЦРБ устойчиво порядка 50%. А если брать сельские больницы, еще больше. Поэтому мы надеемся, если вы поддержите, вместе с Татьяной Алексеевной Голиковой, она специалист высочайшего уровня. Давайте создадим специальную рабочую группу для решения этой задачи", - сказал Володин в ходе отчета правительства в Госдуме.

Спикер ГД отметил, что Дума постарается оказать всю возможную помощь правительству в законодательном обеспечении решения этой проблемы. -0-
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Володин призвал запретить главврачам больниц создавать свои частные клиники
17 сентября 2023, 20:08
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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