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Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 03.04.2024
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13:25 03.04.2024 (обновлено: 13:30 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/veter-1937569617.html
Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром
Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 03.04.2024
Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:25
2024-04-03T13:30
происшествия
волгоград
санкт-петербург
астрахань
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильный боковой ветер) командиром воздушного судна рейса FV6117 авиакомпании "Россия", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Волгоград, было принято решение о посадке на запасной аэродром аэропорта Астрахани", - сообщила Голодова. По ее словам, вылет самолета из Астрахани в Волгоград запланирован на 14.45 по местному времени (13.45 мск).
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происшествия, волгоград, санкт-петербург, астрахань
Происшествия, Волгоград, Санкт-Петербург, Астрахань
Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром

Рейс "Петербург — Волгоград" ушел на запасной аэродром из-за сильного ветра

CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)Аэропорт Астрахани
Аэропорт Астрахани - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Svetlov Artem / Astrakhan airport terminal (cropped)
Аэропорт Астрахани. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
«
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильный боковой ветер) командиром воздушного судна рейса FV6117 авиакомпании "Россия", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Волгоград, было принято решение о посадке на запасной аэродром аэропорта Астрахани", - сообщила Голодова.
По ее словам, вылет самолета из Астрахани в Волгоград запланирован на 14.45 по местному времени (13.45 мск).
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