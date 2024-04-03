https://ria.ru/20240403/veter-1937569617.html

Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром

Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 03.04.2024

Летевший из Петербурга в Волгоград самолет ушел на запасной аэродром

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:25

2024-04-03T13:25

2024-04-03T13:30

происшествия

волгоград

санкт-петербург

астрахань

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ВОЛГОГРАД, 3 апр – РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Волгоград, ушел на запасной аэродром в Астрахань из-за сильного ветра в пункте назначения, сообщила РИА Новости представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. "В связи с неблагоприятными метеоусловиями (сильный боковой ветер) командиром воздушного судна рейса FV6117 авиакомпании "Россия", следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Волгоград, было принято решение о посадке на запасной аэродром аэропорта Астрахани", - сообщила Голодова. По ее словам, вылет самолета из Астрахани в Волгоград запланирован на 14.45 по местному времени (13.45 мск).

https://ria.ru/20240103/samolet-1919563017.html

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происшествия, волгоград, санкт-петербург, астрахань