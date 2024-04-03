https://ria.ru/20240403/razgovor-1937688335.html
Министр обороны Франции провел разговор с Шойгу
Министр обороны Франции провел разговор с Шойгу - РИА Новости, 03.04.2024
Министр обороны Франции провел разговор с Шойгу
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на коммюнике французского... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:13
2024-04-03T19:13
2024-04-03T21:33
франция
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сергей шойгу
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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на коммюнике французского ведомства."Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел в среду разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу", — говорится в публикации.Среди прочего Лекорню заявил, что Париж решительно осуждает теракт в "Крокус Сити Холле". Он выразил солидарность с пострадавшими и их семьями. Министр также добавил, что Франция не располагает сведениями о связи Киева с нападением. Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС России, при теракте погибли 144 человека.По делу арестовали десять фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта.Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
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франция, россия, в мире, сергей шойгу, себастьян лекорню
Франция, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Себастьян Лекорню
Министр обороны Франции провел разговор с Шойгу
Министр обороны Франции Лекорню провел разговор с Сергеем Шойгу