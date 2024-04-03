Рейтинг@Mail.ru
В России вырос объем гражданского судостроения - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 03.04.2024 (обновлено: 14:35 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html
В России вырос объем гражданского судостроения
В России вырос объем гражданского судостроения - РИА Новости, 03.04.2024
В России вырос объем гражданского судостроения
Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:20
2024-04-03T14:35
экономика
космос - риа наука
россия
санкт-петербург
михаил мишустин
госдума рф
балтийский завод
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937564269_0:43:2942:1698_1920x0_80_0_0_1e437e98c0441e5b96542bd72bf878a6.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увели­чились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собст­венное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий. Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсаль­ных атомных ледокола. "И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов. На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.
https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html
https://ria.ru/20240326/suda-1935933736.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937564269_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_6fd8b71514b67da1a50f42c87f6460e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, космос - риа наука, россия, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума рф, балтийский завод, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Балтийский завод, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
В России вырос объем гражданского судостроения

Мишустин: объем гражданского судостроения вырос на 25 процентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увели­чились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
Морской паром Генерал Черняховский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В России запустили первый беспилотный паром "Генерал Черняховский"
19 декабря 2023, 17:51
По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собст­венное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий.
Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсаль­ных атомных ледокола.
"И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов.
На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В России до 2037 года хотят построить более 1700 гражданских судов
26 марта, 15:16
 
ЭкономикаКосмос - РИА НаукаРоссияСанкт-ПетербургМихаил МишустинГосдума РФБалтийский заводОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала