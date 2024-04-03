https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html
В России вырос объем гражданского судостроения
В России вырос объем гражданского судостроения - РИА Новости, 03.04.2024
В России вырос объем гражданского судостроения
Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:20
2024-04-03T13:20
2024-04-03T14:35
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увеличились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собственное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий. Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсальных атомных ледокола. "И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов. На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.
https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html
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экономика, космос - риа наука, россия, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума рф, балтийский завод, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Балтийский завод, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
В России вырос объем гражданского судостроения
Мишустин: объем гражданского судостроения вырос на 25 процентов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увеличились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собственное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий.
Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсальных атомных ледокола.
"И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов.
На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.