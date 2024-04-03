https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html

В России вырос объем гражданского судостроения

В России вырос объем гражданского судостроения - РИА Новости, 03.04.2024

В России вырос объем гражданского судостроения

Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:20

2024-04-03T13:20

2024-04-03T14:35

экономика

космос - риа наука

россия

санкт-петербург

михаил мишустин

госдума рф

балтийский завод

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937564269_0:43:2942:1698_1920x0_80_0_0_1e437e98c0441e5b96542bd72bf878a6.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Объем гражданского судостроения по итогам 2023 года вырос на 25% по отношению к предыдущему году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Объемы выпуска гражданских судов – грузовых и пассажирских – увели­чились на четверть. И более чем вдвое – для рыбопромысловых компаний", – отметил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. По его словам, промышленное производство в области судостроения в прошлом году выросло на 4%. В 2023 году активно создавалось собст­венное оборудование, а также проводилась модернизация предприятий. Кроме того, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсаль­ных атомных ледокола. "И в марте мы приняли решение о выделении почти 22 миллиардов рублей, чтобы такая работа была продолжена", – подчеркнул Мишустин, говоря о строительстве атомных ледоколов. На прошлой неделе Мишустин сообщал, что до 2037 года в России планируется построить более 1,7 тысячи морских и речных судов гражданского сегмента. Портфель заказов судостроительной отрасли уже превышает 300 судов.

https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html

https://ria.ru/20240326/suda-1935933736.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, космос - риа наука, россия, санкт-петербург, михаил мишустин, госдума рф, балтийский завод, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году