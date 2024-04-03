https://ria.ru/20240403/mishustin-1937553342.html

Мишустин рассказал о лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Мишустин рассказал о лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Почти 2 миллиона пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за три года получили необходимые препараты бесплатно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:41

2024-04-03T12:41

2024-04-03T12:41

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 2 миллиона пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями за три года получили необходимые препараты бесплатно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год."Мы наращиваем и лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За три последних года нужные препараты получили бесплатно почти 2 миллиона человек. Благодаря, кстати, вашей поддержке на такие лекарства дополнительно выделено по 2 миллиарда рублей ежегодно. А значит, они станут предоставляться в год более чем миллиону человек с болезнями сердца. Это позволит и поможет продлить им жизнь", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240327/pytki-1936274163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, михаил мишустин, россия, общество, здоровье - общество