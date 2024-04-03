https://ria.ru/20240403/lekarstvo-1937551534.html
В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева
В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева - РИА Новости, 03.04.2024
В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева
В РФ завершают исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:37
2024-04-03T12:37
2024-04-03T12:39
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545074_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_07ee71646671bd5853fc84d60e5eefea.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В РФ завершают исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Завершаем также исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Учёные со всего света бились над тем, как можно остановить её развитие. А российским новаторам удалось создать препарат, который способен помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240329/sud-1936566048.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545074_460:0:3189:2047_1920x0_80_0_0_814792716383c90b2b725ffa35e20422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева
Мишустин: завершают исследования первого в мире лекарства от болезни Бехтерева