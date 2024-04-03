https://ria.ru/20240403/lekarstvo-1937551534.html

В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева

В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева - РИА Новости, 03.04.2024

В России завершают исследования уникального лекарства от болезни Бехтерева

В РФ завершают исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:37

2024-04-03T12:37

2024-04-03T12:39

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545074_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_07ee71646671bd5853fc84d60e5eefea.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В РФ завершают исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Завершаем также исследования для регистрации первого в мире лекарства от неизлечимой ранее болезни Бехтерева. Учёные со всего света бились над тем, как можно остановить её развитие. А российским новаторам удалось создать препарат, который способен помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240329/sud-1936566048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году