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Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года - РИА Новости, 03.04.2024
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12:43 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/doktor-1937554325.html
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года - РИА Новости, 03.04.2024
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года
В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:43
2024-04-03T12:43
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Для решения вопроса нехватки кадров на местах уже реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В прошлом году в них приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков. Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года

Мишустин: программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
"Для решения вопроса нехватки кадров на местах уже реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В прошлом году в них приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков. Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года", - сказал Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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