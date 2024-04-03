https://ria.ru/20240403/doktor-1937554325.html

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года - РИА Новости, 03.04.2024

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года

В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:43

2024-04-03T12:43

2024-04-03T12:43

общество

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Для решения вопроса нехватки кадров на местах уже реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В прошлом году в них приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков. Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году