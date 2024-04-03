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Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года - РИА Новости, 03.04.2024
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года
В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:43
2024-04-03T12:43
2024-04-03T12:43
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здоровье - общество
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в 2023 году приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков, обе программы продлят до 2030 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Для решения вопроса нехватки кадров на местах уже реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В прошлом году в них приняли участие свыше 6,5 тысячи медиков. Обе программы по поручению главы государства продлим до 2030 года", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231214/putin-1915756508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года
Мишустин: программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" продлят до 2030 года