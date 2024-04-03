https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html

Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году

Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024

Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году

Более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала 2024 года, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:18

2024-04-03T08:18

2024-04-03T09:34

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала 2024 года, сообщили в Минобороны. "С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тысяч человек", — сказали в ведомстве. Там отметили, что в Москве и других российских городах в последние полторы недели существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту.Ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1,7 тысячи добровольцев, а за последние десять дней заключили контракты для участия в спецоперации около 16 тысяч граждан. При этом большинство бойцов называют основным мотивом для вступления в армию желание отомстить за погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", добавили в министерстве.В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах планируют сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937484372.html

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу