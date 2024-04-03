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Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024
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08:18 03.04.2024 (обновлено: 09:34 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937485221.html
Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году
Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году - РИА Новости, 03.04.2024
Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году
Более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала 2024 года, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:18
2024-04-03T09:34
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала 2024 года, сообщили в Минобороны. "С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тысяч человек", — сказали в ведомстве. Там отметили, что в Москве и других российских городах в последние полторы недели существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту.Ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1,7 тысячи добровольцев, а за последние десять дней заключили контракты для участия в спецоперации около 16 тысяч граждан. При этом большинство бойцов называют основным мотивом для вступления в армию желание отомстить за погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", добавили в министерстве.В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах планируют сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937484372.html
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны назвало число поступивших на службу по контракту в 2024 году

Минобороны: 100 тысяч граждан России подписали контракт с начала года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПаспорт РФ, военный билет и информационные буклеты на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе
Паспорт РФ, военный билет и информационные буклеты на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Паспорт РФ, военный билет и информационные буклеты на мобильном пункте отбора на военную службу по контракту в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 100 тысяч человек поступили на военную службу по контракту с начала 2024 года, сообщили в Минобороны.
«
"С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тысяч человек", — сказали в ведомстве.
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Там отметили, что в Москве и других российских городах в последние полторы недели существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту.
Ежедневно в пункты отбора по всей стране приходят до 1,7 тысячи добровольцев, а за последние десять дней заключили контракты для участия в спецоперации около 16 тысяч граждан.
При этом большинство бойцов называют основным мотивом для вступления в армию желание отомстить за погибших в теракте в "Крокус Сити Холле", добавили в министерстве.
В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2024 года в Вооруженных силах планируют сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.
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