https://ria.ru/20240402/svechi-1937435358.html
Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО
Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:00
2024-04-02T20:00
2024-04-02T20:00
надежные люди
республика дагестан
сергей меликов
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937434087_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c6486b8ac5c767f15aeba50ef26251d.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. Во вторник на совещании по актуальным вопросам Меликов рассказал, что дагестанские дети уже передали в зону СВО свыше 7 тысяч окопных свечей, которые сами изготовили. "Они своими руками делают окопные свечи, маскировочные сети и другие вещи, которые на фронте очень нужны. Почему бы не сделать это одним из элементов урока труда? Эти детки передали 7,3 тысячи окопных свечей, еще в школах готовятся больше 4 тысяч штук. Давайте сделаем это дело официальным ", – приводит слова Меликова его пресс-служба. Минобрнауки Дагестана поручено проработать вопрос.
https://ria.ru/20240307/pryaniki-1931788734.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937434087_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_efcf0456ee70e414b23e97f24b37d22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, сергей меликов, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Республика Дагестан, Сергей Меликов, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
МАХАЧКАЛА, 2 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции.
Во вторник на совещании по актуальным вопросам Меликов рассказал, что дагестанские дети уже передали в зону СВО
свыше 7 тысяч окопных свечей, которые сами изготовили.
"Они своими руками делают окопные свечи, маскировочные сети и другие вещи, которые на фронте очень нужны. Почему бы не сделать это одним из элементов урока труда? Эти детки передали 7,3 тысячи окопных свечей, еще в школах готовятся больше 4 тысяч штук. Давайте сделаем это дело официальным ", – приводит слова Меликова его пресс-служба.
Минобрнауки Дагестана поручено проработать вопрос.