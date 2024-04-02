https://ria.ru/20240402/svechi-1937435358.html

Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО

Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:00

2024-04-02T20:00

2024-04-02T20:00

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МАХАЧКАЛА, 2 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. Во вторник на совещании по актуальным вопросам Меликов рассказал, что дагестанские дети уже передали в зону СВО свыше 7 тысяч окопных свечей, которые сами изготовили. "Они своими руками делают окопные свечи, маскировочные сети и другие вещи, которые на фронте очень нужны. Почему бы не сделать это одним из элементов урока труда? Эти детки передали 7,3 тысячи окопных свечей, еще в школах готовятся больше 4 тысяч штук. Давайте сделаем это дело официальным ", – приводит слова Меликова его пресс-служба. Минобрнауки Дагестана поручено проработать вопрос.

https://ria.ru/20240307/pryaniki-1931788734.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика дагестан, сергей меликов, сво, гуманитарная помощь, благотворительность