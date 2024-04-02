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Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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20:00 02.04.2024
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Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО
Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО
Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:00
2024-04-02T20:00
надежные люди
республика дагестан
сергей меликов
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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МАХАЧКАЛА, 2 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции. Во вторник на совещании по актуальным вопросам Меликов рассказал, что дагестанские дети уже передали в зону СВО свыше 7 тысяч окопных свечей, которые сами изготовили. "Они своими руками делают окопные свечи, маскировочные сети и другие вещи, которые на фронте очень нужны. Почему бы не сделать это одним из элементов урока труда? Эти детки передали 7,3 тысячи окопных свечей, еще в школах готовятся больше 4 тысяч штук. Давайте сделаем это дело официальным ", – приводит слова Меликова его пресс-служба. Минобрнауки Дагестана поручено проработать вопрос.
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республика дагестан, сергей меликов, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Республика Дагестан, Сергей Меликов, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Дети в Дагестане на уроках труда будут делать окопные свечи для бойцов СВО

© Фото : Управление образования МахачкалыУченики делают окопные свечи для бойцов СВО в Дагестане
Ученики делают окопные свечи для бойцов СВО в Дагестане - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Управление образования Махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 2 апр — РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов предложил включить в школьные уроки труда изготовление окопных свечей для участников специальной военной операции.
Во вторник на совещании по актуальным вопросам Меликов рассказал, что дагестанские дети уже передали в зону СВО свыше 7 тысяч окопных свечей, которые сами изготовили.
© Фото : Управление образования МахачкалыУченики делают окопные свечи для бойцов СВО в Дагестане
Ученики делают окопные свечи для бойцов СВО в Дагестане - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Управление образования Махачкалы
Ученики делают окопные свечи для бойцов СВО в Дагестане
"Они своими руками делают окопные свечи, маскировочные сети и другие вещи, которые на фронте очень нужны. Почему бы не сделать это одним из элементов урока труда? Эти детки передали 7,3 тысячи окопных свечей, еще в школах готовятся больше 4 тысяч штук. Давайте сделаем это дело официальным ", – приводит слова Меликова его пресс-служба.
Минобрнауки Дагестана поручено проработать вопрос.
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Надежные людиРеспублика ДагестанСергей МеликовСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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