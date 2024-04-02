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В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников - РИА Новости, 02.04.2024
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Ленинградская область
 
19:07 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/shkolniki-1937422578.html
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников - РИА Новости, 02.04.2024
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:07
2024-04-02T19:07
ленинградская область
белгородская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
вячеслав гладков
дети
детский отдых
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко. "Встречаем в Вырице спецпоезд: 200 школьников из Белгородской области с 5-й по 11-й класс и сопровождающие. Родные могут быть спокойны: все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам - понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил", – написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Дрозденко, первым делом белгородских детей повели в столовую, где им предложили гуляш с гречей, витаминный салат и чай. "Добро пожаловать в Ленинградскую область!" – заключил губернатор. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, 8 тысяч ребят из приграничных районов уже находятся за пределами Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. Одним из первых на сообщение Гладкова откликнулся Дрозденко. Он сообщил, что "Ленинградская область готова принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области, желание, опыт и возможности у нас для этого есть".
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белгородская область, ленинградская область, россия, александр дрозденко, вячеслав гладков, дети, детский отдых
Ленинградская область , Белгородская область, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Вячеслав Гладков, Дети, Детский отдых

В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников

© Фото : Правительство Ленинградской областиВ Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Правительство Ленинградской области
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Встречаем в Вырице спецпоезд: 200 школьников из Белгородской области с 5-й по 11-й класс и сопровождающие. Родные могут быть спокойны: все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам - понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Дрозденко, первым делом белгородских детей повели в столовую, где им предложили гуляш с гречей, витаминный салат и чай. "Добро пожаловать в Ленинградскую область!" – заключил губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, 8 тысяч ребят из приграничных районов уже находятся за пределами Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей. Одним из первых на сообщение Гладкова откликнулся Дрозденко. Он сообщил, что "Ленинградская область готова принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области, желание, опыт и возможности у нас для этого есть".
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Ленинградская областьБелгородская областьЛенинградская областьРоссияАлександр ДрозденкоВячеслав ГладковДетиДетский отдых
 
 
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