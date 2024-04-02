https://ria.ru/20240402/peterburg-1937310722.html

Жители Ленинградской области будут оплачивать сбор при поездках в Петербург

Жители Ленинградской области будут оплачивать сбор при поездках в Петербург - РИА Новости, 02.04.2024

Жители Ленинградской области будут оплачивать сбор при поездках в Петербург

Жителям Ленинградской области, соседствующей с Санкт-Петербургом, наравне с туристами из других регионов придется платить курортный сбор при остановке в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:22

2024-04-02T12:22

2024-04-02T12:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Жителям Ленинградской области, соседствующей с Санкт-Петербургом, наравне с туристами из других регионов придется платить курортный сбор при остановке в городских гостиницах, апарт-отелях и санаториях, сообщили РИА Новости в комитете по развитию туризма. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начала действовать в Петербурге с 1 апреля. Закон "О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора" вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению губернатора города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора. "Ленинградская область – это другой регион, поэтому ее жители подпадают под действие закона о курортном сборе", – сказала представитель комитета по развитию туризма. Она напомнила, что закон о введении курортного сбора устанавливает 21 льготную категорию граждан, с которых не взимается курортный сбор. К ним относятся, в частности, дети, а также ветераны боевых действий. "В целом мы рассчитываем, что доля льготных категорий в числе потенциальных плательщиков курортного сбора составит примерно 50%", – отметила собеседница агентства. Как сообщал в декабре городской комитет по развитию туризма, собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке. По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге, начиная с 1 апреля, оценивается примерно в 300 миллионов рублей. Действующее законодательство предусматривает проведение до 1 января 2025 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории "Сириус" эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства. Этот эксперимент предусматривает взимание курортного сбора, размер которого не может превышать 100 рублей с человека в сутки.

https://ria.ru/20240207/stavropole-1925963651.html

https://ria.ru/20231124/sbor-1911620197.html

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Дарья Буймова

новости - туризм, санкт-петербург, ленинградская область, республика крым, александр беглов, туризм