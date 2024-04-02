https://ria.ru/20240402/nauka-1937150378.html

В России предложили новый подход к созданию имплантатов для костной ткани

В России предложили новый подход к созданию имплантатов для костной ткани - РИА Новости, 02.04.2024

В России предложили новый подход к созданию имплантатов для костной ткани

Новый подход к созданию доступных современных имплантатов для челюстно-лицевой хирургии разработали ученые Томского политеха. По мнению авторов, разработка... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:00

2024-04-02T03:00

2024-04-02T03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Новый подход к созданию доступных современных имплантатов для челюстно-лицевой хирургии разработали ученые Томского политеха. По мнению авторов, разработка позволит сократить срок реабилитации пациентов после операции по восстановлению дефектов костной ткани. Результаты опубликованы в журнале Materials Letters.Восстановление дефектов костной ткани требует персонализированного подхода: имплантат должен учитывать анатомические особенности каждого пациента. На базе Центра аддитивных технологий общего доступа Томского политехнического университета такие имплантаты получают методом 3D-печати из полимера фторопласта отечественного производства. Этот биологически инертный материал обеспечивает отсутствие аллергии и других негативных реакций организма на имплантат. В то же время этот полимер плохо срастается с костной тканью.Ученые Томского политеха поставили перед собой задачу нанесения на поверхность фторопласта частиц гидроксиапатита – минерального компонента кости, который способствует прикреплению и размножению клеток костной ткани. В травматологии, ортопедии и хирургии синтетический гидроксиапатит используется как наполнитель, замещающий части утерянной ткани, и как покрытие имплантатов, способствующее нарастанию новой кости. В стоматологии он применяется в зубных пастах для реминерализации и укрепления зубной эмали.Новизна разработанного учеными Томского политеха способа нанесения частиц гидроксиапатита на поверхность имплантатов из фторопласта заключается в том, что он может быть реализован с помощью исключительно российских материалов и оборудования в любой химической лаборатории, сообщил научный сотрудник Центра аддитивных технологий общего доступа Томского политехнического университета Семен Горенинский."Наш подход основан на обработке поверхности имплантата специально подобранной системой растворителей. Эта обработка ведет к формированию набухшего слоя полимера, к которому частицы гидроксиапатита "приклеиваются", – рассказал он.В сотрудничестве с коллегами из Института цитологии РАН и Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН ученые Томского политеха установили, что новый метод улучшает прикрепление стволовых клеток человека к поверхностям имплантатов с гидроксиапатитом."В перспективе данный подход может быть использован для создания имплантатов для восстановления дефектов костной ткани (например, в челюстно-лицевой хирургии), которые будут лучше приживаться в организме, а также станут более доступными. Это позволит сократить срок реабилитации пациентов после операции, и они быстрее смогут вернуться к полноценной жизни", – отметил Горенинский.По его словам, аналогичные исследования ведутся довольно давно, но для решения поставленных задач в них используются плазменные методы, требующие дорогостоящего и громоздкого оборудования.В будущем ученые при поддержке Российского научного фонда будут решать задачу нанесения гидроксиапатита на пористые имплантаты сложной формы.Исследования проводились в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20231215/nauka-1916032788.html

https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

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