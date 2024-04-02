https://ria.ru/20240402/migranty-1937348726.html
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год
В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:34
2024-04-02T14:34
2024-04-02T15:08
россия
здоровье - общество
владимир колокольцев
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, владимир колокольцев, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год
Глава МВД: почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за год