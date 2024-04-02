https://ria.ru/20240402/migranty-1937348726.html

Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год

Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024

Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год

В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:34

2024-04-02T14:34

2024-04-02T15:08

россия

здоровье - общество

владимир колокольцев

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html

россия

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Кирилл Волков

россия, здоровье - общество, владимир колокольцев, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)