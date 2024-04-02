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Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024
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14:34 02.04.2024 (обновлено: 15:08 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/migranty-1937348726.html
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год - РИА Новости, 02.04.2024
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год
В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:34
2024-04-02T15:08
россия
здоровье - общество
владимир колокольцев
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", - сказал Колокольцев.
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россия, здоровье - общество, владимир колокольцев, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Здоровье - Общество, Владимир Колокольцев, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за 2023 год

Глава МВД: почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов выдворили из России за год

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В 2023 году выдворено и депортировано из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", - сказал Колокольцев.
Вид на жительство иностранного гражданина - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Москве в 2023 году вынесли 42 тысячи решений о депортации мигрантов
27 марта, 11:14
 
РоссияЗдоровье - ОбществоВладимир КолокольцевОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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