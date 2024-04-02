https://ria.ru/20240402/legoyda-1937242655.html

Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством

Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством - РИА Новости, 02.04.2024

Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством

Использование икон в качестве бомб – кощунство, это вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, не имеющих ничего святого, заявил РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:21

2024-04-02T08:21

2024-04-02T08:21

украина

россия

псковская область

владимир легойда

русская православная церковь

московский патриархат

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

религия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Использование икон в качестве бомб – кощунство, это вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, не имеющих ничего святого, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. "Планы использовать иконы как бомбы, к сожалению, вписываются в богоборческую логику борьбы с каноническим православием, которую на Украине ведут те люди, для которых нет ничего святого. Для безбожника иконы, в которых спрятаны бомбы, лишь средство для убийства невинных людей", - сказал Легойда. По его словам, вера в Бога призвана объединять и "оставлять пространство для будущего мира даже тогда, когда идет война". "Но террористы всех мастей делают все возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений. Превратить объект поклонения – икону, перед которой собираются люди ради возвращения в свое сердце мира, в орудие войны – это за гранью добра и зла. Благодарность всем тем людям, которые остановили этот кощунственный, богоборческий замысел", - заключил представитель РПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20231022/rpts-1904504143.html

https://ria.ru/20240201/pribaltika-1924721804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, псковская область, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия, происшествия