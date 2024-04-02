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Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством - РИА Новости, 02.04.2024
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08:21 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/legoyda-1937242655.html
Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством
Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством - РИА Новости, 02.04.2024
Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством
Использование икон в качестве бомб – кощунство, это вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, не имеющих ничего святого, заявил РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:21
2024-04-02T08:21
украина
россия
псковская область
владимир легойда
русская православная церковь
московский патриархат
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
религия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Использование икон в качестве бомб – кощунство, это вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, не имеющих ничего святого, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор. "Планы использовать иконы как бомбы, к сожалению, вписываются в богоборческую логику борьбы с каноническим православием, которую на Украине ведут те люди, для которых нет ничего святого. Для безбожника иконы, в которых спрятаны бомбы, лишь средство для убийства невинных людей", - сказал Легойда. По его словам, вера в Бога призвана объединять и "оставлять пространство для будущего мира даже тогда, когда идет война". "Но террористы всех мастей делают все возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений. Превратить объект поклонения – икону, перед которой собираются люди ради возвращения в свое сердце мира, в орудие войны – это за гранью добра и зла. Благодарность всем тем людям, которые остановили этот кощунственный, богоборческий замысел", - заключил представитель РПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
https://ria.ru/20231022/rpts-1904504143.html
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украина, россия, псковская область, владимир легойда, русская православная церковь, московский патриархат, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия, происшествия
Украина, Россия, Псковская область, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия, Происшествия
Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством

Легойда: бомбы в иконах вписываются в логику борцов с православием на Украине

© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Использование икон в качестве бомб – кощунство, это вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, не имеющих ничего святого, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.
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"Планы использовать иконы как бомбы, к сожалению, вписываются в богоборческую логику борьбы с каноническим православием, которую на Украине ведут те люди, для которых нет ничего святого. Для безбожника иконы, в которых спрятаны бомбы, лишь средство для убийства невинных людей", - сказал Легойда.
По его словам, вера в Бога призвана объединять и "оставлять пространство для будущего мира даже тогда, когда идет война".
"Но террористы всех мастей делают все возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений. Превратить объект поклонения – икону, перед которой собираются люди ради возвращения в свое сердце мира, в орудие войны – это за гранью добра и зла. Благодарность всем тем людям, которые остановили этот кощунственный, богоборческий замысел", - заключил представитель РПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
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УкраинаРоссияПсковская областьВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосковский ПатриархатФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РелигияПроисшествия
 
 
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