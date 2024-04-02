Легойда назвал использование икон в качестве бомб кощунством
Легойда: бомбы в иконах вписываются в логику борцов с православием на Украине
© РИА Новости / Григорий СысоевГлава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Использование икон в качестве бомб – кощунство, это вписывается в логику борцов с каноническим православием на Украине, не имеющих ничего святого, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Взрывчатку обнаружили в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы в Псковской области. Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, изъяли, в частности, 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности промышленного производства, 91 электродетонатор.
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"Планы использовать иконы как бомбы, к сожалению, вписываются в богоборческую логику борьбы с каноническим православием, которую на Украине ведут те люди, для которых нет ничего святого. Для безбожника иконы, в которых спрятаны бомбы, лишь средство для убийства невинных людей", - сказал Легойда.
По его словам, вера в Бога призвана объединять и "оставлять пространство для будущего мира даже тогда, когда идет война".
"Но террористы всех мастей делают все возможное, чтобы религия становилась средством раздора и разделений. Превратить объект поклонения – икону, перед которой собираются люди ради возвращения в свое сердце мира, в орудие войны – это за гранью добра и зла. Благодарность всем тем людям, которые остановили этот кощунственный, богоборческий замысел", - заключил представитель РПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".