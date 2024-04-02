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В РПЦ посоветовали "душеполезную" литературу для детей - РИА Новости, 02.04.2024
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Религия
 
04:25 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/knigi-1937232312.html
В РПЦ посоветовали "душеполезную" литературу для детей
В РПЦ посоветовали "душеполезную" литературу для детей - РИА Новости, 02.04.2024
В РПЦ посоветовали "душеполезную" литературу для детей
Среди популярной душеполезной литературы для детей - книги о святых, путеводители и серия "Я открываю храм", рассказали РИА Новости в Издательском совете... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:25
2024-04-02T04:25
религия
москва
елизавета федоровна
геннадий красников
юнна мориц
московская патриархия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Среди популярной душеполезной литературы для детей - книги о святых, путеводители и серия "Я открываю храм", рассказали РИА Новости в Издательском совете Русской православной церкви. Международный день детской книги (International Children's Book Day) отмечается 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. "Ежегодно Издательский совет проводит конкурс 'Просвещение через книгу", где есть номинация "Детско-юношеская литература". Среди лауреатов - книги о русских святых. Так, в издательстве Сретенского монастыря вышла книга Ирины Судаковой "Белый ангел России" о великой княгине Елизавете Федоровне. Из современных писателей-классиков для детей пишет Владислав Бахревский. Пользуются спросом его книги "Дядюшка Шорох и шуршавы", "Златоборье", - рассказали в издатсовете РПЦ. "Также среди популярных форматов: книги-путеводители, экскурсии для детей, например, "Прогулка по Китай-городу со Львом и Единорогом", и "Я открываю храм" - рассказы об основах православной веры", - добавили в совете, отметив, что детям такие книги часто покупают бабушки и дедушки, которые вместе с ними читают и приходят в храм. В издательстве Московской патриархии рассказали РИА Новости, что могут порекомендовать много книг из своей продукции: от детских календарей до сборников стихов. "Есть много раскрасок для детей, они сопровождаются кратким текстом про праздник или святого. В серии "Патриарх- детям" - православные календари школьника, которые призваны сориентировать ребенка в системе церковных праздников, постов. В календаре ребенок может записать, например, расписание занятий", - рассказала РИА Новости редактор редакции Духовно-просветительской и детской литературы издательства Московской патриархии Наталья Мамлина. Для дошкольников в издательстве предложили серию "Дедушкины сказки и истории" - это переиздание с новыми иллюстрациями классических сказок - "Три медведя", "Теремок", "Репка", "которые ненавязчиво учат детей добру", уточила она. Среди самых любимых читателями книг издательства она упомянула "Удивительные истории маленького ежика" авторства монаха Лазаря (Афанасьева), которые переиздаются уже 10 лет. "На днях у нас вышла книга стихов для детей авторства всем известной Юнны Мориц, мы постарались отобрать не самые популярные ее стихи, издание называется "Сердце нараспашку", каждое стихотворение проиллюстрированное. Из стихов для детей мы выпускали и других авторов: Анастасия Орлова - "В небо вырастать", Геннадий Красников - "Присмотрись - и ты заметишь", - сказала Мамлина. Также в издательстве постоянно переиздают детские Библии и молитвословы, рассчитанные на разный возраст и, "конечно, книги о православных праздниках и святых". "У нас была серия, книги еще некоторые продаются - "Святая отчизна" об учениках преподобного Сергия Радонежского. Есть несерийные книги: "Путешествие на Соловецкие острова", автор Анастасия Горюнова-Борисова, "Будь как солнышко" - книга Елизаветы Давыдовой о праведном Алексее Мечеве, "Святой Александр Невский" Александра Ананичева, "Князь Владимир Красное Солнышко и Василько Зернышко" Ольги Клюкиной. Это художественные произведения, внутрь которых вплетено житие святого", - пояснила редактор. Книги издательства Московской патриархии можно купить в его магазине в Москве по адресу Погодинская, 18, но их можно найти и в храмовых лавах, и в православных книжных магазинах, например, "Православное слово". Также на сайте издательства Московской патриархии есть собственный интернет-магазин, в котором существует раздел с книгами для детей. Там можно ознакомиться с иллюстрациями и фотографиями нескольких разворотов книг.
https://ria.ru/20240314/patriarkh-1933038610.html
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москва, елизавета федоровна, геннадий красников, юнна мориц, московская патриархия
Религия, Москва, Елизавета Федоровна, Геннадий Красников, Юнна Мориц, Московская Патриархия
В РПЦ посоветовали "душеполезную" литературу для детей

Издательский совет РПЦ посоветовал читать детям серию "Я открываю храм"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкХрам святителя Луки Крымского
Храм святителя Луки Крымского - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Храм святителя Луки Крымского. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Среди популярной душеполезной литературы для детей - книги о святых, путеводители и серия "Я открываю храм", рассказали РИА Новости в Издательском совете Русской православной церкви.
Международный день детской книги (International Children's Book Day) отмечается 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена.
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Патриарх Кирилл призвал родителей внимательнее выбирать книги детям
14 марта, 19:30
"Ежегодно Издательский совет проводит конкурс 'Просвещение через книгу", где есть номинация "Детско-юношеская литература". Среди лауреатов - книги о русских святых. Так, в издательстве Сретенского монастыря вышла книга Ирины Судаковой "Белый ангел России" о великой княгине Елизавете Федоровне. Из современных писателей-классиков для детей пишет Владислав Бахревский. Пользуются спросом его книги "Дядюшка Шорох и шуршавы", "Златоборье", - рассказали в издатсовете РПЦ.
"Также среди популярных форматов: книги-путеводители, экскурсии для детей, например, "Прогулка по Китай-городу со Львом и Единорогом", и "Я открываю храм" - рассказы об основах православной веры", - добавили в совете, отметив, что детям такие книги часто покупают бабушки и дедушки, которые вместе с ними читают и приходят в храм.
В издательстве Московской патриархии рассказали РИА Новости, что могут порекомендовать много книг из своей продукции: от детских календарей до сборников стихов.
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"Есть много раскрасок для детей, они сопровождаются кратким текстом про праздник или святого. В серии "Патриарх- детям" - православные календари школьника, которые призваны сориентировать ребенка в системе церковных праздников, постов. В календаре ребенок может записать, например, расписание занятий", - рассказала РИА Новости редактор редакции Духовно-просветительской и детской литературы издательства Московской патриархии Наталья Мамлина.
Для дошкольников в издательстве предложили серию "Дедушкины сказки и истории" - это переиздание с новыми иллюстрациями классических сказок - "Три медведя", "Теремок", "Репка", "которые ненавязчиво учат детей добру", уточила она. Среди самых любимых читателями книг издательства она упомянула "Удивительные истории маленького ежика" авторства монаха Лазаря (Афанасьева), которые переиздаются уже 10 лет.
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"На днях у нас вышла книга стихов для детей авторства всем известной Юнны Мориц, мы постарались отобрать не самые популярные ее стихи, издание называется "Сердце нараспашку", каждое стихотворение проиллюстрированное. Из стихов для детей мы выпускали и других авторов: Анастасия Орлова - "В небо вырастать", Геннадий Красников - "Присмотрись - и ты заметишь", - сказала Мамлина.
Также в издательстве постоянно переиздают детские Библии и молитвословы, рассчитанные на разный возраст и, "конечно, книги о православных праздниках и святых".
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"У нас была серия, книги еще некоторые продаются - "Святая отчизна" об учениках преподобного Сергия Радонежского. Есть несерийные книги: "Путешествие на Соловецкие острова", автор Анастасия Горюнова-Борисова, "Будь как солнышко" - книга Елизаветы Давыдовой о праведном Алексее Мечеве, "Святой Александр Невский" Александра Ананичева, "Князь Владимир Красное Солнышко и Василько Зернышко" Ольги Клюкиной. Это художественные произведения, внутрь которых вплетено житие святого", - пояснила редактор.
Книги издательства Московской патриархии можно купить в его магазине в Москве по адресу Погодинская, 18, но их можно найти и в храмовых лавах, и в православных книжных магазинах, например, "Православное слово". Также на сайте издательства Московской патриархии есть собственный интернет-магазин, в котором существует раздел с книгами для детей. Там можно ознакомиться с иллюстрациями и фотографиями нескольких разворотов книг.
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