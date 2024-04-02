https://ria.ru/20240402/kitay-1937418697.html
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США - РИА Новости, 02.04.2024
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США
Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:44
2024-04-02T18:44
2024-04-02T19:13
в мире
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.Разговор состоялся во вторник вечером по пекинскому времени."В ноябре прошлого года мы с господином президентом встретились в Сан-Франциско и представили ориентированное на будущее "видение Сан-Франциско". В последние несколько месяцев команды с обеих сторон серьезно работали над реализацией достигнутых нами договоренностей", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что "китайско-американские отношения стабилизировались, и это приветствовали все круги населения в обеих странах и международное сообщество".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США
Си Цзиньпин: отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
Разговор состоялся во вторник вечером по пекинскому времени.
"В ноябре прошлого года мы с господином президентом встретились в Сан-Франциско
и представили ориентированное на будущее "видение Сан-Франциско". В последние несколько месяцев команды с обеих сторон серьезно работали над реализацией достигнутых нами договоренностей", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "китайско-американские отношения стабилизировались, и это приветствовали все круги населения в обеих странах и международное сообщество".