https://ria.ru/20240402/kitay-1937418697.html

Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США

Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США - РИА Новости, 02.04.2024

Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США

Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:44

2024-04-02T18:44

2024-04-02T19:13

в мире

сша

китай

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.Разговор состоялся во вторник вечером по пекинскому времени."В ноябре прошлого года мы с господином президентом встретились в Сан-Франциско и представили ориентированное на будущее "видение Сан-Франциско". В последние несколько месяцев команды с обеих сторон серьезно работали над реализацией достигнутых нами договоренностей", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что "китайско-американские отношения стабилизировались, и это приветствовали все круги населения в обеих странах и международное сообщество".

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китай

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Кирилл Волков

в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден