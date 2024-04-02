Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 02.04.2024 (обновлено: 19:13 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/kitay-1937418697.html
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США - РИА Новости, 02.04.2024
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США
Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:44
2024-04-02T19:13
в мире
сша
китай
си цзиньпин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1669:447:4516:2048_1920x0_80_0_0_385627a2d56eb9d4285ac5c5386678fd.jpg
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.Разговор состоялся во вторник вечером по пекинскому времени."В ноябре прошлого года мы с господином президентом встретились в Сан-Франциско и представили ориентированное на будущее "видение Сан-Франциско". В последние несколько месяцев команды с обеих сторон серьезно работали над реализацией достигнутых нами договоренностей", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что "китайско-американские отношения стабилизировались, и это приветствовали все круги населения в обеих странах и международное сообщество".
https://ria.ru/20240327/ssha-1936135818.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860291607_1880:162:4395:2048_1920x0_80_0_0_9afff443e2f2984a398cfa5c7ef0f0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, си цзиньпин, джо байден
В мире, США, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден
Си Цзиньпин отметил стабилизацию отношений Китая и США

Си Цзиньпин: отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Отношения Китая и США в последние месяцы стабилизировались, что приветствовали люди в обеих странах и во всем мире, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.
Разговор состоялся во вторник вечером по пекинскому времени.
"В ноябре прошлого года мы с господином президентом встретились в Сан-Франциско и представили ориентированное на будущее "видение Сан-Франциско". В последние несколько месяцев команды с обеих сторон серьезно работали над реализацией достигнутых нами договоренностей", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "китайско-американские отношения стабилизировались, и это приветствовали все круги населения в обеих странах и международное сообщество".
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Си Цзиньпин призвал США не мешать Китаю развиваться
27 марта, 12:39
 
В миреСШАКитайСи ЦзиньпинДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала