https://ria.ru/20240402/deti-1937302005.html

Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи

Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи - РИА Новости, 02.04.2024

Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи

Программа психологической помощи развернута для детей и их семей из приграничных районов Белгородской области и новых регионов России, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:52

2024-04-02T11:52

2024-04-02T11:52

общество

белгородская область

россия

тамбовская область

мария львова-белова

отдых в россии

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Программа психологической помощи развернута для детей и их семей из приграничных районов Белгородской области и новых регионов России, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы понимаем, что приграничные, прифронтовые районы Белгородской области сейчас совершенно не безопасные, и сталкиваемся с тем, что и психологическое состояние детей очень тревожное. Поэтому по просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах", - сообщила она. Львова-Белова отметила, что главы субъектов РФ активно включаются в работу и готовы принимать детей из Белгородской области и новых регионов. Например, на сегодня в Тамбовской области находятся 150 детей из Белгородчины и для них там создаются самые лучшие условия.

https://ria.ru/20240402/deti-1937246025.html

белгородская область

россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, белгородская область, россия, тамбовская область, мария львова-белова, отдых в россии