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Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи - РИА Новости, 02.04.2024
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11:52 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/deti-1937302005.html
Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи
Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи - РИА Новости, 02.04.2024
Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи
Программа психологической помощи развернута для детей и их семей из приграничных районов Белгородской области и новых регионов России, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:52
2024-04-02T11:52
общество
белгородская область
россия
тамбовская область
мария львова-белова
отдых в россии
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Программа психологической помощи развернута для детей и их семей из приграничных районов Белгородской области и новых регионов России, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Мы понимаем, что приграничные, прифронтовые районы Белгородской области сейчас совершенно не безопасные, и сталкиваемся с тем, что и психологическое состояние детей очень тревожное. Поэтому по просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах", - сообщила она. Львова-Белова отметила, что главы субъектов РФ активно включаются в работу и готовы принимать детей из Белгородской области и новых регионов. Например, на сегодня в Тамбовской области находятся 150 детей из Белгородчины и для них там создаются самые лучшие условия.
https://ria.ru/20240402/deti-1937246025.html
белгородская область
россия
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общество, белгородская область, россия, тамбовская область, мария львова-белова, отдых в россии
Общество, Белгородская область, Россия, Тамбовская область, Мария Львова-Белова, отдых в России
Для детей из новых регионов запустили программу психологической помощи

Детям из новых регионов и Белгородской области помогут психологи

© Fotolia / MediteraneoПсихолог работает с девочкой-подростком
Психолог работает с девочкой-подростком - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Fotolia / Mediteraneo
Психолог работает с девочкой-подростком. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Программа психологической помощи развернута для детей и их семей из приграничных районов Белгородской области и новых регионов России, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Мы понимаем, что приграничные, прифронтовые районы Белгородской области сейчас совершенно не безопасные, и сталкиваемся с тем, что и психологическое состояние детей очень тревожное. Поэтому по просьбе губернатора Белгородской области и глав наших новых регионов мы запустили большую программу психологической поддержки детей, переживших военные действия, которая позволяет работать как с детьми, так и с их семьями, оказывать профессиональную помощь специалистам, которые работают непосредственно на местах", - сообщила она.
Львова-Белова отметила, что главы субъектов РФ активно включаются в работу и готовы принимать детей из Белгородской области и новых регионов. Например, на сегодня в Тамбовской области находятся 150 детей из Белгородчины и для них там создаются самые лучшие условия.
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ОбществоБелгородская областьРоссияТамбовская областьМария Львова-Беловаотдых в России
 
 
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