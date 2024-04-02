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Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes - РИА Новости, 02.04.2024
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17:48 02.04.2024 (обновлено: 18:58 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/alekperov-1937401330.html
Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes - РИА Новости, 02.04.2024
Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге журнала Forbes. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:48
2024-04-02T18:58
экономика
россия
вагит алекперов
владимир лисин
леонид михельсон
лукойл
новатэк
новолипецкий металлургический комбинат
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге журнала Forbes.Уточняется, что состояние предпринимателя сейчас оценивается в 28,6 миллиарда долларов. Годом ранее оно составляло 20,5 миллиарда долларов. В 2023-м бизнесмен получил почти два миллиарда долларов в качестве дивидендов "Лукойла", отметил Forbes.Второе место в рейтинге занял глава правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние за последний год увеличилось на 5,8 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда. На третьей строчке оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 26,6 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда годом ранее. По информации Forbes, прошлой осенью бизнесмен продал акции крупнейшего в России железнодорожного оператора "Первая грузовая компания". По данным "Коммерсанта", сумма сделки превысила 200 миллиардов рублей. Четвертое место в списке Forbes досталось основному бенефициару "Северстали" Алексею Мордашову. Его состояние журнал оценил в 25,5 миллиарда долларов. На пятой строчке рейтинга с состоянием в 23,7 миллиарда долларов оказался один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Шестое место занял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Его состояние Forbes оценил в 23,4 миллиарда долларов.В свою очередь, прошлогодний лидер рейтинга, экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко опустился на седьмую строчку с показателем в 21,1 миллиарда долларов. Восьмую строчку занял основатель мессенджера Telegram Павел Дуров — его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов. На девятое место спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 13,4 миллиарда долларов. На десятой строчке рейтинга расположился основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 13,1 миллиарда долларов.Всего в рейтинг богатейших людей мира вошли 125 россиян, что на 15 человек больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние выросло за год с 505 миллиардов до 576,8 миллиарда долларов.
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экономика, россия, вагит алекперов, владимир лисин, леонид михельсон, лукойл, новатэк, новолипецкий металлургический комбинат, forbes
Экономика, Россия, Вагит Алекперов, Владимир Лисин, Леонид Михельсон, ЛУКОЙЛ, Новатэк, Новолипецкий металлургический комбинат, Forbes
Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Экс-президент "Лукойла" Алекперов впервые возглавил российский список Forbes

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
Президент, председатель правления ПАО Лукойл Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент, председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге журнала Forbes.
Уточняется, что состояние предпринимателя сейчас оценивается в 28,6 миллиарда долларов. Годом ранее оно составляло 20,5 миллиарда долларов. В 2023-м бизнесмен получил почти два миллиарда долларов в качестве дивидендов "Лукойла", отметил Forbes.
Денис Фролов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Второе место в рейтинге занял глава правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние за последний год увеличилось на 5,8 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда. На третьей строчке оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 26,6 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда годом ранее. По информации Forbes, прошлой осенью бизнесмен продал акции крупнейшего в России железнодорожного оператора "Первая грузовая компания". По данным "Коммерсанта", сумма сделки превысила 200 миллиардов рублей.
Четвертое место в списке Forbes досталось основному бенефициару "Северстали" Алексею Мордашову. Его состояние журнал оценил в 25,5 миллиарда долларов. На пятой строчке рейтинга с состоянием в 23,7 миллиарда долларов оказался один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Шестое место занял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Его состояние Forbes оценил в 23,4 миллиарда долларов.
В свою очередь, прошлогодний лидер рейтинга, экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко опустился на седьмую строчку с показателем в 21,1 миллиарда долларов. Восьмую строчку занял основатель мессенджера Telegram Павел Дуров — его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов. На девятое место спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 13,4 миллиарда долларов. На десятой строчке рейтинга расположился основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 13,1 миллиарда долларов.
Всего в рейтинг богатейших людей мира вошли 125 россиян, что на 15 человек больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние выросло за год с 505 миллиардов до 576,8 миллиарда долларов.
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира
Вчера, 15:09
 
ЭкономикаРоссияВагит АлекперовВладимир ЛисинЛеонид МихельсонЛУКОЙЛНоватэкНоволипецкий металлургический комбинатForbes
 
 
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