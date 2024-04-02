https://ria.ru/20240402/alekperov-1937401330.html

Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes - РИА Новости, 02.04.2024

Экс-глава "Лукойла" Алекперов стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге журнала Forbes. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:48

2024-04-02T17:48

2024-04-02T18:58

экономика

россия

вагит алекперов

владимир лисин

леонид михельсон

лукойл

новатэк

новолипецкий металлургический комбинат

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Совладелец "Лукойла" и его бывший президент Вагит Алекперов впервые возглавил список богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге журнала Forbes.Уточняется, что состояние предпринимателя сейчас оценивается в 28,6 миллиарда долларов. Годом ранее оно составляло 20,5 миллиарда долларов. В 2023-м бизнесмен получил почти два миллиарда долларов в качестве дивидендов "Лукойла", отметил Forbes.Второе место в рейтинге занял глава правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние за последний год увеличилось на 5,8 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда. На третьей строчке оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 26,6 миллиарда долларов против 22,1 миллиарда годом ранее. По информации Forbes, прошлой осенью бизнесмен продал акции крупнейшего в России железнодорожного оператора "Первая грузовая компания". По данным "Коммерсанта", сумма сделки превысила 200 миллиардов рублей. Четвертое место в списке Forbes досталось основному бенефициару "Северстали" Алексею Мордашову. Его состояние журнал оценил в 25,5 миллиарда долларов. На пятой строчке рейтинга с состоянием в 23,7 миллиарда долларов оказался один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Шестое место занял совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Его состояние Forbes оценил в 23,4 миллиарда долларов.В свою очередь, прошлогодний лидер рейтинга, экс-бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко опустился на седьмую строчку с показателем в 21,1 миллиарда долларов. Восьмую строчку занял основатель мессенджера Telegram Павел Дуров — его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов. На девятое место спустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием в 13,4 миллиарда долларов. На десятой строчке рейтинга расположился основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с 13,1 миллиарда долларов.Всего в рейтинг богатейших людей мира вошли 125 россиян, что на 15 человек больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние выросло за год с 505 миллиардов до 576,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240329/milliarder-1936634560.html

https://ria.ru/20240402/bernararno-1937360729.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вагит алекперов, владимир лисин, леонид михельсон, лукойл, новатэк, новолипецкий металлургический комбинат, forbes