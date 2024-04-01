https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

Зеленский умоляет США о помощи

Зеленский умоляет США о помощи - РИА Новости, 01.04.2024

Зеленский умоляет США о помощи

Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CBS News. Часть его, касающуюся возможных переговоров с Россией, поспешили распространить многие... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:06

специальная военная операция на украине

аналитика

россия

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нато

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Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CBS News. Часть его, касающуюся возможных переговоров с Россией, поспешили распространить многие отечественные СМИ. И если не погружаться в детали и ограничиться отдельными выдержками из интервью, очень легко поверить, что глава враждебного государства умоляет о переговорах.Мы, однако, решили не пренебрегать деталями и изучили материал целиком. Прежде всего, приведем полную цитату Зеленского, касающуюся переговоров:"Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда он (Путин. — Прим. ред.) потеряет то, что он захватил, начиная с 22-го года, он потеряет полностью уверенность даже тех стран, которые еще сомневаются — поддерживать Украину или нет, а также он потеряет силу внутри своего государства. Как только это произойдет, он будет готов к диалогу (а он не хочет никакого диалога). И когда он будет готов к диалогу, безусловно, международным условием должно быть освобождение наших территорий, территориальная целостность Украины. Как это [произойдет], какими путями, какое время на это потребуется, кто должен принимать участие, кто переговорщики — это все вторично".Внимательно посмотрите на текст, не поддаваясь игре воображения: здесь нет ничего, что можно буквально понять, как "внезапный отказ от ключевого требования", готовность "отдать Крым и Донбасс" — а именно подобным образом оценили слова Зеленского некоторые российские СМИ.Под определенным углом можно усмотреть возможность начать "переговоры до выхода на границы 1991 года" (то есть без физического контроля Киева над Крымом), но этот риторический прием сводится на нет "международным условием" о "территориальной целостности Украины". Не вызывает сомнений, что под словом "международный" понимаются в первую очередь страны, оказывающие поддержку киевскому режиму и не признающие Крым. И поскольку только семь стран мира признали Крым частью России (еще 18 стран проголосовали против резолюции 68/262 Генеральной ассамблеи ООН в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принятой 28 марта 2014 года), ожидать однозначной поддержки мирового сообщества интересов России было бы неоправданным оптимизмом.В заключительных словах Зеленского можно усмотреть еще один намек на смягчение позиций: он заявляет, что возвращение территорий будет связано с большими жертвами, а "люди, если честно, важнее". Но это "миролюбивое" утверждение тут же уравновешивается другим: "Путин хочет полностью нас уничтожить, и территории и людей". Поэтому киевский режим не остановится и продолжит бросать в горнило войны все новых и новых людей ради возвращения территорий.Наивно полагать, что в рассматриваемом интервью Зеленский подает знаки о готовности к переговорам. Скорее, он провозглашает смену тактики: военная победа в сочетании с политической. Но само по себе публичное упоминание о границах 2022 года со стороны человека, прежде рьяно отвергавшего эту мысль, едва ли случайно.На кого нацелено интервью? Прежде всего на американскую аудиторию. На протяжении 34 минут на украинском и английском языках Зеленский многократно взывает о помощи.Во-первых, он утверждает, что войскам Украины удалось стабилизировать фронт, но необходима немедленная военная помощь, чтобы достигнуть паритета с Россией. И просит три вещи: пять-семь установок Patriot, чтобы разблокировать небо и продвигаться вперед, артиллерию и снаряды к ней, а также дальнобойные ракеты для нанесения "сдерживающих" ударов вглубь территории России. Тем более что это выгодно и самим Соединенным Штатам, поскольку поставки вооружений увеличивают международный престиж их ВПК, а 75-80% выделяемых денег остаются в самих США.Во-вторых, Зеленский сокрушается, что в международном инфополе произошла расфокусировка внимания в связи с событиями на Ближнем Востоке и обострением вокруг Тайваня, в то время как "война, которую Россия начала против Украины десять лет назад", по своему значению превосходит эти события.В-третьих, сожалеет, что вопрос выделения средств для Украины стал предметом политической борьбы внутри США, но необходимо, чтобы конгресс согласовал транш как можно скорее, поскольку до выборов "нужно еще дожить". И надеется, что вне зависимости от их результатов поддержка не прекратится.Но главный прием, к которому прибегает Зеленский, — запугивание. Если конгресс США не поможет (а помочь он должен был "еще вчера"), то это ставит под угрозу весь мир. Поскольку Путин не простит события 80-х и 90-х годов, он продолжит свою экспансию: "Сейчас мы, потом Казахстан, потом балтийские страны, потом Польша, потом Германия — как минимум половина Германии. Он вернется туда". Следовательно, Путин "втянет НАТО в войну" и американские солдаты будут гибнуть в Европе. Поэтому Соединенные Штаты должны оказать поддержку Украине "прямо сейчас" (до ноябрьских выборов в США и предполагаемого наступления России в мае-июне) — и это утверждение проходит красной нитью через все интервью.Чтобы усилить угрозу, Зеленский стремится сделать образ Владимира Путина более зловещим. Доходит даже до оборотов вроде "если он человек". И разумеется, возлагает вину за события в "Крокус Сити Холле" на президента России, который, если и не был организатором теракта, то намеренно допустил его, чтобы искусственно мобилизовать общество перед готовящимся наступлением на фронте.Такова достаточно простая "формула Зеленского": дайте нам все, что нужно, сегодня — или завтра столкнетесь с Путиным один на один. И упоминание границ 2022 года здесь закономерно. Оно и указывает на уязвимость Украины (поэтому "помогите" — и "прямо сейчас"), и служит запоздалым оправданием "отрицательных успехов" при контрнаступлении, в ходе которого и предполагалось выйти на границы 1991 года. Мы наблюдаем попытку сыграть на страхах людей, принимающих решения в США, и в какой-то мере дать им аргументы для продавливания проукраинского решения в конгрессе — но об отказе от "ключевых требований" говорить преждевременно. Зеленский вовсе не умоляет Россию о переговорах — он умоляет США о военной помощи.Впрочем, чем дальше продвинутся наши войска, тем скорее глава исчезающего государства поймет, к кому именно и на каком языке нужно возносить мольбы.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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аналитика, россия, оон, нато, крокус сити холл, украина, сша, владимир зеленский