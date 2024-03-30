https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936769561.html

Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года

Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года - РИА Новости, 30.03.2024

Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года

Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CBS впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T03:07

2024-03-30T03:07

2024-03-30T08:50

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украина

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CBS впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.Как утверждает Зеленский, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы 2022 года — до начала специальной военной операции.Будут отступатьВместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу президент Украины заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь. По его словам, украинские военные пытаются найти способ не отступать в зоне боевых действий.При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются " все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта.До этого Подоляк заявлял, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов. Он жаловался, что у Киева не хватает возможностей для "эффективных наступательных действий".Конгресс США до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины из-за позиции республиканского большинства в палате представителей.Позиция МосквыРоссия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил ранее президент Владимир Путин."Я все время говорил и еще раз повторю — мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", — подчеркнул глава государства.По его словам, Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения в долгосрочной перспективе.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765147.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936588818.html

https://ria.ru/20240329/konferentsiya-1936654360.html

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украина, владимир зеленский, михаил подоляк, джо байден, вооруженные силы украины, россия, владимир путин