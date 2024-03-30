Рейтинг@Mail.ru
Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года - РИА Новости, 30.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 30.03.2024 (обновлено: 08:50 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936769561.html
Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года
Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года - РИА Новости, 30.03.2024
Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года
Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CBS впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T03:07
2024-03-30T08:50
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
джо байден
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CBS впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.Как утверждает Зеленский, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы 2022 года — до начала специальной военной операции.Будут отступатьВместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу президент Украины заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь. По его словам, украинские военные пытаются найти способ не отступать в зоне боевых действий.При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются " все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта.До этого Подоляк заявлял, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов. Он жаловался, что у Киева не хватает возможностей для "эффективных наступательных действий".Конгресс США до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины из-за позиции республиканского большинства в палате представителей.Позиция МосквыРоссия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил ранее президент Владимир Путин."Я все время говорил и еще раз повторю — мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", — подчеркнул глава государства.По его словам, Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения в долгосрочной перспективе.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240330/ukraina-1936765147.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936588818.html
https://ria.ru/20240329/konferentsiya-1936654360.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, михаил подоляк, джо байден, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
Зеленский впервые допустил переговоры без выхода на границы 1991 года

Зеленский впервые допустил переговоры с РФ до выхода ВСУ на границы 1991 года

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в беседе с телеканалом CBS впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года.
Киев ранее заявлял, что начало мирных переговоров невозможно до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах 1991 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму
01:15
Как утверждает Зеленский, Москва будет "готова к диалогу", если Киев сможет выйти на границы 2022 года — до начала специальной военной операции.

Будут отступать

Вместе с тем в интервью обозревателю газеты Washington Post Дэвиду Игнейшесу президент Украины заявил, что ВСУ будут постоянно отходить, если США не предоставят необходимую помощь. По его словам, украинские военные пытаются найти способ не отступать в зоне боевых действий.
При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются " все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта.
До этого Подоляк заявлял, что ВСУ находятся в стагнации на передовой из-за нехватки ресурсов. Он жаловался, что у Киева не хватает возможностей для "эффективных наступательных действий".
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Главком ВСУ пожаловался на нехватку оружия от Запада
Вчера, 12:40
Конгресс США до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины из-за позиции республиканского большинства в палате представителей.

Позиция Москвы

Россия в зоне боевого соприкосновения всегда будет исходить из собственных интересов и готова договариваться на их основе, но не будет брать паузу, во время которой противник сможет перевооружиться, заявил ранее президент Владимир Путин.
"Я все время говорил и еще раз повторю — мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются", — подчеркнул глава государства.
По его словам, Россия выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения в долгосрочной перспективе.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Россия не намерена участвовать в конференции по Украине, заявила Захарова
Вчера, 14:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДжо БайденВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала