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Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике

Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике - РИА Новости, 01.04.2024

Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике

Прямым запретом для применения аудиозаписи на приеме у врача в московских поликлиниках должен стать отказ пациента, считает депутат ГД Ирина Филатова, такое... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:03

2024-04-01T15:03

2024-04-01T15:03

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Прямым запретом для применения аудиозаписи на приеме у врача в московских поликлиниках должен стать отказ пациента, считает депутат ГД Ирина Филатова, такое обращение она направила в Минздрав. Ранее в декабре департамент здравоохранения столицы сообщил в своем Telegram-канале о введении в поликлиниках Москвы новых правил поведения. Департаментом были разработаны рекомендации, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять. В департаменте добавили, что руководителей поликлиник попросили разрешить им проводить аудиомониторинг для оценки выполнения новых правил. В ведомстве пояснили, что аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, она будет храниться без привязки к конкретному приему и не позволит идентифицировать конкретного пациента или врача. "Разделяю мнение россиян, что применение аудиозаписи противоречит не только главному закону страны, но и в сущности медицинской практике и клятве Гиппократа. Письменный отказ пациента от аудиозаписи во время приема у врача, по исполнении ст. 24 Конституции России, должен быть прямым запретом, который медицинская организация не вправе преодолеть, под угрозой приостановления, прекращения действия лицензии", - сказано в обращении депутата к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости). Депутат также просит принять меры "к недопущению нарушения прав пациентов".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко, госдума рф