Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике
Депутаты призвали разрешить пациентам запрещать врачам вести аудиозапись приема
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Прямым запретом для применения аудиозаписи на приеме у врача в московских поликлиниках должен стать отказ пациента, считает депутат ГД Ирина Филатова, такое обращение она направила в Минздрав.
Ранее в декабре департамент здравоохранения столицы сообщил в своем Telegram-канале о введении в поликлиниках Москвы новых правил поведения. Департаментом были разработаны рекомендации, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять. В департаменте добавили, что руководителей поликлиник попросили разрешить им проводить аудиомониторинг для оценки выполнения новых правил. В ведомстве пояснили, что аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, она будет храниться без привязки к конкретному приему и не позволит идентифицировать конкретного пациента или врача.
"Разделяю мнение россиян, что применение аудиозаписи противоречит не только главному закону страны, но и в сущности медицинской практике и клятве Гиппократа. Письменный отказ пациента от аудиозаписи во время приема у врача, по исполнении ст. 24 Конституции России, должен быть прямым запретом, который медицинская организация не вправе преодолеть, под угрозой приостановления, прекращения действия лицензии", - сказано в обращении депутата к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат также просит принять меры "к недопущению нарушения прав пациентов".
В поликлиниках Москвы ввели новые правила поведения
12 января, 20:37