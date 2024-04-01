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Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике - РИА Новости, 01.04.2024
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15:03 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zdorove-1937124286.html
Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике
Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике - РИА Новости, 01.04.2024
Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике
Прямым запретом для применения аудиозаписи на приеме у врача в московских поликлиниках должен стать отказ пациента, считает депутат ГД Ирина Филатова, такое... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:03
2024-04-01T15:03
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Прямым запретом для применения аудиозаписи на приеме у врача в московских поликлиниках должен стать отказ пациента, считает депутат ГД Ирина Филатова, такое обращение она направила в Минздрав. Ранее в декабре департамент здравоохранения столицы сообщил в своем Telegram-канале о введении в поликлиниках Москвы новых правил поведения. Департаментом были разработаны рекомендации, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять. В департаменте добавили, что руководителей поликлиник попросили разрешить им проводить аудиомониторинг для оценки выполнения новых правил. В ведомстве пояснили, что аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, она будет храниться без привязки к конкретному приему и не позволит идентифицировать конкретного пациента или врача. "Разделяю мнение россиян, что применение аудиозаписи противоречит не только главному закону страны, но и в сущности медицинской практике и клятве Гиппократа. Письменный отказ пациента от аудиозаписи во время приема у врача, по исполнении ст. 24 Конституции России, должен быть прямым запретом, который медицинская организация не вправе преодолеть, под угрозой приостановления, прекращения действия лицензии", - сказано в обращении депутата к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости). Депутат также просит принять меры "к недопущению нарушения прав пациентов".
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общество, здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Пациентам могут дать право запрещать аудиозапись приема в поликлинике

Депутаты призвали разрешить пациентам запрещать врачам вести аудиозапись приема

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Прямым запретом для применения аудиозаписи на приеме у врача в московских поликлиниках должен стать отказ пациента, считает депутат ГД Ирина Филатова, такое обращение она направила в Минздрав.
Ранее в декабре департамент здравоохранения столицы сообщил в своем Telegram-канале о введении в поликлиниках Москвы новых правил поведения. Департаментом были разработаны рекомендации, как должен проводиться прием, какие вопросы необходимо задавать пациенту, какие фразы в общении стоит или не стоит употреблять. В департаменте добавили, что руководителей поликлиник попросили разрешить им проводить аудиомониторинг для оценки выполнения новых правил. В ведомстве пояснили, что аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, она будет храниться без привязки к конкретному приему и не позволит идентифицировать конкретного пациента или врача.
"Разделяю мнение россиян, что применение аудиозаписи противоречит не только главному закону страны, но и в сущности медицинской практике и клятве Гиппократа. Письменный отказ пациента от аудиозаписи во время приема у врача, по исполнении ст. 24 Конституции России, должен быть прямым запретом, который медицинская организация не вправе преодолеть, под угрозой приостановления, прекращения действия лицензии", - сказано в обращении депутата к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат также просит принять меры "к недопущению нарушения прав пациентов".
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В поликлиниках Москвы ввели новые правила поведения
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